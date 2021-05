Genesis Motor anuncia lançamento europeu, promete três modelos elétricos no primeiro ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Genesis Motor - o braço de luxo do Hyundai Motor Group - anunciou oficialmente seu lançamento na Europa, querendo trazer a "diferença do Genesis" para o continente.

Vai enfrentar forte oposição com Audi , BMW e Mercedes dominando este segmento, mas Genesis diz que se trata de oferecer uma escolha diferente para os clientes.

É tudo uma questão de luxo e requinte, com os modelos chegando à Europa especialmente adaptados às estradas europeias, com adaptação de potência e suspensão.

O Genesis concentra-se no serviço pessoal, com os proprietários do Genesis recebendo um assistente pessoal - um ser humano real - a quem podem recorrer quando necessário. Genesis diz que vai chegar até você, o que significa que você não precisa ir a um showroom quando quiser alguma coisa, não precisa falar com um revendedor.

Serão três estúdios abrindo para mostrar as modelos, em Londres, Munique e Zurique.

A grande novidade é que serão introduzidos três modelos elétricos no segmento de luxo.

O primeiro será a versão eletrificada do G80, nas estradas da Europa no final de 2021. Ele foi revelado na Auto Shanghai 2021, com várias especificações parecidas com outros novos modelos que vimos da Kia e Hyundai - carregamento de 350 kWh , mais de 300 milhas de alcance, uma configuração de tração nas quatro rodas proporcionando um tempo de 0-60 mph de 4,9 segundos.

Haverá também cancelamento de ruído ativo no carro para manter as coisas ainda mais silenciosas.

Atualmente não sabemos o que os outros modelos elétricos vão oferecer, mas rumores sugerem que há um crossover SUV em construção - potencialmente identificado como Genesis GV60 e instalado na plataforma E-GMP .

O terceiro modelo elétrico pode ser um SUV maior, mas atualmente é desconhecido.

Os modelos que chegam à Europa incluem o Genesis G80 e GV80 SUV, seguidos pelos modelos G70 e GV70.

Escrito por Chris Hall.