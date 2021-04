Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Carregar veículos elétricos em casa se tornará mais relevante à medida que deixarmos de abastecer os carros no posto de gasolina local e passarmos a carregá-los com eletricidade.

Existem várias soluções de carregamento de EV disponíveis para casa, incluindo simplesmente conectar seu carro a uma tomada elétrica como se fosse apenas mais um gadget.

Embora seja possível, é muito lento. Isso pode ser bom se você não usar o carro o tempo todo, mas para muitos, certificar-se de que seu carro não levará dias para carregar torna-se uma necessidade.

Uma empresa, a Andersen EV , espera que sua abordagem ganhe o favor de um público preocupado com o design, feliz em pagar por painéis de madeira e uma variedade de cores sobre uma caixa de plástico na parede externa de sua casa.

Temos convivido com o sistema de carregamento Andersen A2 para descobrir se essas aspirações podem ser alcançadas.

A maior diferença em relação ao que está disponível em outras partes do mercado é que ela não se parece de maneira alguma com uma caixa de carga.

Disponível em uma variedade de cores e materiais, incluindo madeira, o carregador Andersen A2 é uma caixa retangular à prova dágua que mede 348 mm de largura x 494 mm de altura x 156 mm de profundidade. Ele oculta todos os componentes eletrônicos e o cabo de carregamento, tornando-o uma adição elegante e delgada à sua casa.

Quando se trata de cores, há oito cores diferentes de metal no painel frontal para escolher e elas podem ser misturadas e combinadas com o corpo da unidade para uma série de combinações. As cores são suaves e consistem em verdes, azuis e cinzas "crescidos". Não há cores Smarties aqui pelas quais um extrovertido morreria.

Se as cores de metal não forem adequadas, uma atualização fornecerá um acabamento de painel frontal em madeira.

Mais uma vez, é tudo que parece sério, como nogueira francesa, mas certamente vai se comparar com aquela casa moderna ou tradicional em que você mora e, como o cabo está escondido, você realmente não poderia dizer que é nada mais do que uma caixa na parede .

Abrindo a grande tampa magnética no topo da caixa revela o conector de carregamento de 7kW e o cabo - o máximo que você pode obter para carregar em casa para a maioria das pessoas - embora haja também uma versão de 22kW para aqueles com alimentação trifásica.

Existem dois comprimentos de cabo - 5,5m e 8,5m - para que você possa alcançar a tomada de carregamento do seu carro independentemente de como estacionar. Em vez de um sistema de recuo para lutar, o cabo enrola-se manualmente em torno da caixa no sentido horário ou anti-horário, escondido atrás de escovas que retiram qualquer sujeira cada vez que você o coloca de volta.

O sistema foi projetado para que você não precise desenrolar completamente o cabo. Útil se você estacionou a apenas um metro de distância.

Quando nos deparamos com carregadores de EV, a recomendação era não ter um cabo conectado caso os padrões mudassem. Mas agora as coisas estão muito mais estabilizadas nessa frente, então isso não é realmente um problema. Ele vem com um conector Tipo 2.

O Andersen A2 se conecta à sua rede sem fio e tem um aplicativo para smartphone que o acompanha. Não que você precise usá-lo após a instalação inicial, a menos que queira alterar os relatórios ou o uso.

A caixa não tem botões visíveis e tem três luzes na frente para dar uma ideia do que está acontecendo. Na maior parte, porém, você controlará o carregamento por meio de seu carro elétrico.

Se você apenas quisesse carregar e terminar com isso, o Andersen A2 permite que você faça exatamente isso, mas existem algumas coisas inteligentes que valem a pena se você quiser obter mais do sistema.

Você pode bloquear remotamente o carregador por meio do aplicativo, por exemplo, se estiver preocupado com o fato de um vizinho roubar sua eletricidade enquanto você estiver fora.

Quando se trata de cobrar, também existem algumas opções interessantes que lhe darão maneiras de economizar dinheiro. Várias empresas de eletricidade no Reino Unido, como a Octopus Energy, por exemplo, oferecem uma tarifa de carga elétrica por um determinado número de horas durante a noite, permitindo que você se beneficie de taxas mais baixas.

O Andersen A2 permite que você programe quando o carregador começará e terminará o carregamento para aproveitar isso, e mesmo que o cabo ainda esteja fisicamente conectado ao seu carro, ele não consumirá energia fora dos horários que você configurou. Muitos carros também oferecem esse tipo de controle, mas pelo menos aqui você tem a opção de gerenciá-lo como quiser.

O carregador EV também permite que você monitore sua carga para que você possa ver os custos através do aplicativo, útil se você estiver tentando controlar essas contas (por menos de £ 5 uma cobrança para um Tesla Modelo 3 de longo alcance é mais provável mais por curiosidade do que por necessidade).

Para aqueles que querem ir mais longe, o Andersen A2 também só permite o equilíbrio de energia entre dispositivos que consomem muita energia em casa e no carro. Isso é algo recomendado, mas não essencial e, em última análise, significa que você não se encontrará em uma situação em que não haja energia suficiente para fornecer uma carga rápida decente. Aqueles que desejam sair da rede também podem optar pela opção de carregamento solar, com a Andersen oferecendo o hardware para se conectar ao seu sistema solar.

O aplicativo é básico, mas ele realmente não precisa fazer mais do que faz.

O Andersen A2 não é, de longe, o carregador EV mais barato do mercado, mas é o mais estiloso que encontramos até agora, e para muitos, especialmente aqueles que estão preocupados com a estética do design, com certeza se encaixam perfeitamente.

