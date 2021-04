Carros autônomos estarão nas estradas do Reino Unido em 2021, legalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido está analisando as mudanças necessárias para que os carros "autônomos" sejam permitidos nas estradas do Reino Unido. É provável que esses carros sejam permitidos nas estradas até o final de 2021, após consulta anunciada em agosto de 2020 .

Antes que você imagine um mundo de carros se dirigindo para todos os lados, há muitas letras pequenas a serem levadas em consideração.

Existe a definição de "direção autônoma", por exemplo. O governo está começando com sistemas automatizados de manutenção de faixa (AKLS), um recurso comum encontrado em muitos carros. O ProPilot da Nissan e o Autopilot do Tesla oferecem esse tipo de sistema, onde o carro pode fazer curvas em uma curva, mantendo-se nas faixas enquanto mantém distância de outros veículos.

Isso é conhecido como autonomia de "nível 2" , com uma escala completa do que o motorista precisa fazer e do que o carro pode fazer. Isso significa que o carro é capaz de dirigir sem as mãos, mas não sem desviar os olhos, então você ainda precisa estar alerta e pronto para assumir o controle quando necessário.

No entanto, embora esses sistemas já estejam implantados e em uso, qualquer pessoa que use essas funções de assistência ao motorista pode, por lei, concentrar-se totalmente na estrada e manter as mãos no volante. Na verdade, se você retirar as mãos do volante, será alertado sobre o fato e o sistema será desengatado, forçando você a retomar o controle.

Além disso, o que o governo do Reino Unido está propondo é um limite de 37 mph para tais sistemas na rodovia, então você não pode pular no seu carro, dizer que está indo para Bristol e dormir.

Então, até certo ponto, definir tal sistema como "direção autônoma" pode ser confuso para alguns motoristas - e já vimos muitos erros de interpretação de sistemas como o piloto automático de Tesla, com relatórios frequentes de acidentes causados sem o motorista estar no controle de o veículo.

Na realidade, isso parece um pequeno passo para aceitar que os carros autônomos estão caindo na estrada e que precisa haver adaptações nas estruturas legais para acomodar isso.

Haverá também uma consulta sobre as regras do Código da Estrada, para que todos saibam o que é permitido e o que não é - ou mais precisamente, para que haja algo a ser cumprido se essas tecnologias forem usadas incorretamente.

O anúncio do Departamento de Transporte enfatiza a segurança, dizendo que tais sistemas podem remover o erro humano, o que é verdade. Os sistemas de frenagem automática, o controle de cruzeiro adaptável e os sistemas de controle de faixa podem contribuir para a segurança do veículo se houver um lapso de concentração por parte de um motorista.

Se você terá permissão para deixar seu carro se arrastar no trânsito lento com ambas as mãos fora do volante para comer um sanduíche, ainda está para ver, mas ainda vai demorar algum tempo antes que você possa mudar para o banco do passageiro em vez disso, durante o cruzeiro na autoestrada .

Escrito por Chris Hall.