Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seguindo os passos de Ecotricity e Gridserve, anunciando um impulso para os serviços de carregamento de carros elétricos do Reino Unido, a BP confirmou planos ambiciosos para expandir sua própria oferta.

BP assumiu a operação Chargemaster e o novo serviço atende pelo nome de BP Pulse.

Carregadores têm aparecido nos pátios de entrada da BP, o que significa que os motoristas não precisam dirigir até a parte de trás do estacionamento de um hotel para encontrar uma cobrança - eles podem fazer isso junto com aqueles que abastecem com gasolina com diesel - enquanto conseguem entrar e faça um lanche ao mesmo tempo.

Agora, a BP Pulse está trabalhando com a The EV Network em uma nova parceria para expandir a pegada da BP, com o objetivo de atingir 16.000 pontos de carga até 2030 - um aumento de 30 vezes na capacidade.

O foco será no carregamento ultrarrápido, com a BP dizendo que alguns deles também estarão próximos da rede de autoestradas do Reino Unido. Embora a Ecotricity tenha contratos em vigor cobrindo a maioria das rodovias do Reino Unido, parece que a BP Pulse quer oferecer uma alternativa.

A empresa pretende entregar um pátio elétrico puro com 24 pontos de recarga ainda em 2021, para competir com o pátio elétrico já inaugurado pela Gridserve em 2020 .

A notícia é boa para os proprietários de carros elétricos . Com foco no fornecimento de carregamento rápido, os locais existentes da BP oferecem muitas oportunidades para substituir alguns espaços de estacionamento por locais de carregamento, enquanto novos locais serão sempre bem-vindos.

"Estamos dando mais um passo em nosso compromisso de tornar o carregamento ultrarrápido amplamente acessível em todo o Reino Unido, incluindo fácil acesso à rede de rodovias. Esses novos centros irão complementar os planos existentes da BP Pulse para expandir o número de carregadores ultrarrápidos nos pátios de frente da bp e é emocionante lançar esta nova opção adicional para motoristas ", disse Matteo de Renzi, CEO da BP Pulse.

Escrito por Chris Hall.