Redução da concessão de carros plug-in no Reino Unido, reduzindo o incentivo de preço para muitos carros elétricos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Departamento de Transporte anunciou uma mudança na concessão de carros plug-in do Reino Unido - PICG - que verá muitos carros elétricos agora sendo £ 3000 mais caros para os clientes.

O PICG evoluiu, a partir do que era um incentivo bastante generoso no início da última década, mudando lentamente as condições à medida que mais carros elétricos chegavam ao mercado.

A nova mudança reduz o teto de preço do carro para £ 35.000, enquanto reduz o subsídio para £ 2.500. Anteriormente, era de £ 3.000 em carros de até £ 50.000; antes disso, era de £ 3.500.

A mudança no limite máximo de preço significa que o número de modelos será agora excluído: o Tesla Model 3 , por exemplo, agora está fora do limite, com o argumento do governo sendo que as pessoas que podem pagar este carro, provavelmente não precisam do subvenção.

Independentemente disso, com mais carros disponíveis em faixas de preços mais baixas - Citroën ëC4, Mini Electric , Peugeot e208, Vauxhall Corsa-e, Honda e , etc - o argumento é que estes deveriam ser os beneficiários do PICG, e não aqueles que gastam no mais premium segmento.

Esse argumento é válido até certo ponto, mas a redução da concessão em £ 500 no mesmo sentido, não: o preço desses modelos mais baratos acaba de subir £ 500 em comparação com a semana passada.

O governo também está reivindicando crédito pelo aumento das vendas de carros elétricos, dizendo: "As medidas do governo para incentivar as pessoas a mudarem para os veículos elétricos também estão funcionando, com quase 11% dos carros novos vendidos em 2020 com tomada. Isso foi acima de apenas mais de 3% em 2019. "

Vamos deixar você decidir se as pessoas estão mudando para VEs porque o governo está encorajando-as a fazê-lo, ou porque há uma seleção cada vez maior de modelos em uma faixa mais ampla de preços, os pontos de carregamento elétrico estão se tornando mais difundidos e muitos motoristas reconheça que mudar para o elétrico pode permitir que eles desempenhem seu papel na redução de sua pegada de carbono pessoal.

Sem falar que carros elétricos são muito divertidos de dirigir.

Embora alguns fiquem desapontados com a notícia, a concessão sempre foi uma medida temporária. Inevitavelmente, o preço dos carros elétricos cairá à medida que mais modelos chegarem ao mercado e as tecnologias de bateria aumentem, mas muitos sentirão que a redução dessa concessão é contraproducente, considerando o plano de proibir a venda de novos carros a combustão até 2030 .

Você sempre pode ler sobre alguns dos carros elétricos que avaliamos mais alto, bem aqui.

Escrito por Chris Hall.