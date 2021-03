A parceria Ecotricity e Gridserve trará um grande impulso para a Electric Highway do Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um carro elétrico, terá encontrado a Ecotricitys Electric Highway, que fornece estações de recarga ao longo da maioria, senão de todas, as rodovias do Reino Unido. Essa rede está prestes a passar por um grande redesenvolvimento, graças a uma nova parceria com a Gridserve - as pessoas por trás daquele pátio elétrico .

Embora a Electric Highway tenha entrado em cena no início, ela atraiu muitas críticas recentemente. Alguns locais suportam apenas a cobrança de um único veículo, há alguns carregadores muito lentos em alguns locais, as bombas estavam datadas e o pagamento era complicado.

Os recém-chegados - como a rede Supercharger da Tesla e, mais recentemente, a Ionity - eclipsaram a oferta da Ecotricity, mas é difícil ignorar o impacto que a empresa teve em ajudar os EVs em toda a rede de rodovias do Reino Unido na última década.

A nova parceria vê a Gridserve assumindo uma participação de 25 por cento na Electric Highway, trazendo com ela toda uma carga de novas tecnologias.

Novas bombas serão instaladas, em muitos casos substituindo essas bombas de uso único por uma unidade que oferece três conectores - CCS, CHAdeMO e AC - e permitirá o carregamento de dois veículos ao mesmo tempo.

Ele também trará tecnologias de pagamento sem contato para essas bombas - enquanto o número de bombas disponíveis nos locais será expandido com a instalação de novos carregadores de 350 kW.

A Gridserve disse que a expansão terá 6-12 carregadores adicionais instalados em cada local, o que representa uma grande expansão da oferta atual.

Embora algumas estações de serviço de autoestradas no Reino Unido já tenham uma seleção saudável de carregadores Ionity no local, expandir as instalações da Electric Highway em alguns dos locais mais remotos será uma grande elevação para os motoristas de EV.

O lançamento completo ainda não foi detalhado, mas Gridserve diz que os detalhes serão revelados em breve.

Escrito por Chris Hall.