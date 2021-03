Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2030, a venda de veículos movidos apenas a combustíveis fósseis será proibida no Reino Unido. Os fabricantes de automóveis só poderão fabricar carros elétricos ou híbridos para as estradas britânicas. E mesmo as vendas de híbridos serão proibidas a partir de 2035.

É uma decisão do governo que já levou a Volvo e a Land Rover Jaguar a se comprometerem com um futuro totalmente elétrico .

No entanto, 2030 está relativamente próximo e um grande player no negócio de carregamento de veículos elétricos, Ionity, afirma que há muito a ser feito em menos de nove anos: "Há uma grande tarefa pela frente para nos prepararmos para isso. data prevista, "a Pocket-lint foi informada pela gerente do país da empresa no Reino Unido e Irlanda, Pia Bretschneider.

"Acho que é a falta de uma infraestrutura de carregamento que é a principal preocupação agora."

É aí que a Ionity espera entrar. Ela já fornece mais de 300 estações de carregamento de energia renovável em toda a Europa, incluindo o Reino Unido. Isso inclui estações de alta potência de 350 kW em intervalos regulares. Ele espera expandir muito nos próximos anos.

Em vez de um ou dois pontos de recarga, que é a norma atualmente, a empresa está instalando vários pontos em cada local: "Estamos sempre tentando instalar hubs", acrescentou.

“Instalamos de quatro a seis carregadores em cada local, apenas para dar conveniência ao cliente, para que ele não tenha que ficar na fila. Também temos a certeza de que, caso um carregador esteja quebrado, eles ainda terão vários outros carregadores que poderiam usar . "

Um problema a ser superado é o espaço. A Ionity atualmente instala a grande maioria de suas soluções de carregamento em estações de serviço de autoestradas, que podem permitir o espaço para vários carregadores, mas os postos de gasolina urbanos são outra coisa: "A maioria de nossos postos que temos atualmente no Reino Unido, estão rede de autoestradas ou serviços de autoestradas. E temos espaço suficiente para expandir esses locais.

“Mas, é claro, existem alguns locais - como os postos de abastecimento de combustível tradicionais - que normalmente são limitados no espaço. Eles têm tanques no subsolo. Então, acho que o espaço em alguns locais será um desafio”.

Isso não significa que seja inatingível, apenas um desafio. Certamente, Bretschneider acredita que, eventualmente, os postos de gasolina poderão ser substituídos por equivalentes elétricos: "Acho que, no futuro, pode não ser uma questão de ter um posto de gasolina tradicional com um ou dois carregadores, pode ser completamente elétrico. Eu vejo isso acontecendo.

"Mas agora, acho que ainda é muito cedo."

