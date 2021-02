Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Foxconn, fabricante do iPhone, fez parceria com a Fisker Inc para construir veículos elétricos para a startup de EV fundada por Henrik Fisker.

As duas empresas anunciaram em 24 de fevereiro de 2021 que a Foxconn construirá o segundo veículo de Fisker, que deve chegar no final de 2023. Eles ainda não anunciaram formalmente o segundo veículo, mas as empresas disseram que esperam fazer 250.000 veículos ou mais anualmente.

Lembre-se de que Fisker deve iniciar a produção de seu primeiro veículo, o Ocean SUV, no final do próximo ano. Ele afirma ter 12.000 reservas para o oceano. O Ocean SUV da Fisker ainda será construído pelo fornecedor automotivo Magna, que monta o SUV elétrico I-Pace para a Jaguar Land Rover.

De acordo com o The Wall Street Journal, a Foxconn está considerando construir o segundo carro de Fiskar nos Estados Unidos na fábrica de Wisconsin que o ex- presidente Donald Trump ajudou a revelar. A fábrica de três anos deveria ser usada originalmente para fazer painéis LCD, com a Foxconn se comprometendo a investir US $ 10 bilhões e criar 13.000 empregos. No entanto, investiu apenas 3% desse total, e o maior prédio do local é apenas um depósito.

A Foxconn está trabalhando com outras empresas de EV além da Fisker, incluindo a chinesa Geely e Byton. A Foxconn disse em janeiro de 2020 que também fabricará veículos elétricos para a Fiat Chrysler, mas o status desse acordo não é claro desde que a Fiat Chrysler se fundiu com o grupo francês PSA para se tornar Stellantis.

Escrito por Maggie Tillman.