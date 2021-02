Governo do Reino Unido promete £ 20 milhões para acelerar o lançamento de pontos de cobrança de EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido investirá £ 20 milhões para melhorar significativamente o número de pontos de carregamento de veículos elétricos no país. Ele acredita que o novo financiamento pode dobrar a quantidade de pontos disponíveis no nível da rua.

As autoridades locais são incentivadas a solicitar financiamento para pagar a instalação em suas áreas como parte do Esquema de Ponto de Carga Residencial na Rua. O secretário de transportes, Grant Shapps, contatou os conselhos britânicos por carta.

O esquema foi originalmente lançado em colaboração com o Energy Saving Trust em 2017 e viu quase 4.000 pontos de cobrança financiados pelo governo surgindo em todo o Reino Unido. Continuando até pelo menos 2022, espera-se que mais 4.000 estejam disponíveis para os usuários recarregarem seus carros elétricos.

"De Cumbria a Cornwall, os motoristas de todo o país devem se beneficiar da revolução dos veículos elétricos que estamos vendo agora", disse Shapps.

"Com uma rede de recarga líder mundial, estamos tornando mais fácil para mais pessoas mudarem para veículos elétricos, criando bairros mais saudáveis e limpando o nosso ar à medida que reconstruímos mais verdes."

O financiamento extra continua o plano de 10 pontos do primeiro-ministro Boris Johnson para fazer a transição de todo o país para um futuro veículo totalmente elétrico. A venda de carros e vans a gasolina e diesel será proibida a partir de 2030 .

Também há planos para instalar mais de 2.000 pontos de recarga rápida em todo o Reino Unido na próxima década.

Escrito por Rik Henderson.