Nio anuncia bateria EV de estado sólido de 150 kWh, compatível com versões anteriores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nio é muitas vezes considerado o "Tesla da China", lançando um novo modelo, o ET7, no evento do Dia do Niágara da empresa, além de anunciar uma bateria de estado sólido de 150 kWh.

Várias coisas são interessantes sobre isso. Em primeiro lugar, o tempo cai no momento em que a Tesla está iniciando sua disponibilidade do Modelo Y na China - então há uma rivalidade saudável aqui, mas é a nova bateria que é o mais importante.

As baterias de estado sólido são geralmente vistas como o Santo Graal da tecnologia de baterias do futuro. Eles permitirão maior densidade de energia e maior estabilidade do que as baterias baseadas em eletrólitos que são usadas atualmente. Isso significa que, para o mesmo espaço dado, você pode ter mais potência, o que em um carro se traduz em maior alcance.

A Nio não vai oferecer a nova bateria até 2022, então ainda há algum tempo pela frente, mas a nova bateria de 150 kWh oferecerá 620 milhas no novo ET7 com uma única carga. Essa é uma gama considerável e um avanço saudável em relação à oferta atual.

O interessante sobre a estratégia de Nio é que as baterias são compatíveis com vários modelos - ela vai caber no ES8, ES6 e EC6 também, então você poderá atualizar seu carro.

O Nio permitirá que você compre o carro e alugue a bateria, então é provável que, no futuro, você seja capaz de mudar o aluguel para o novo tipo de bateria, trocar a bateria e aproveitar a autonomia extra.

É claro que isso se limita à China, onde a Nio está planejando expandir suas instalações de Power Swap Station para até 500 locais. Esta é literalmente uma estação de troca de bateria onde você pode dirigir, tocar alguns botões e a máquina trocará a bateria do seu carro por uma nova unidade de energia.

O que devemos ficar de olho - além das máquinas sofisticadas de troca de baterias - é a rapidez com que baterias de estado sólido podem ser implantadas em escala. A maioria dos fabricantes de automóveis tem em vista essa tecnologia de bateria e devemos ver um grande progresso nos próximos anos.

Escrito por Chris Hall.