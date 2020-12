Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o governo do Reino Unido procurando proibir a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2030 , há uma tendência para incluir mais pontos de carregamento de carros elétricos na infraestrutura do país. A abertura do primeiro pátio de carregamento de VE do país é um marco nessa jornada.

O novo pátio está localizado em Braintree, Essex, e é operado pela Gridserve. É um dos mais de 100 locais planejados para os próximos 5 anos, conforme o acesso à carga elétrica se acelera.

Vimos alguns sites oferecendo acesso em larga escala a carregadores tp EV - mais notavelmente algumas das instalações do Supercharger da Tesla - mas esta nova oferta reproduz mais de perto a oferta de um posto de gasolina tradicional.

São 36 pontos de recarga, capazes de entregar taxas de recarga de até 350kW, além de lojas como WH Smiths, Costa e Gourmade, Wi-Fi, uma zona infantil, banheiros e estacionamento adicional para quem não usa o carregador ou simplesmente para para usar as instalações.

A desvantagem do carregamento de um carro elétrico é que ele leva mais tempo do que o reabastecimento de combustível líquido normal. Isso significa que os carros que param nos carregadores provavelmente ficarão lá por pelo menos 30 minutos para obter uma carga decente. Suportar velocidades de carregamento mais altas, entretanto, significa que o carregamento mais rápido que o carro suporta pode ser usado.

Isso fará com que alguns carros percorram cerca de 320 quilômetros em 20 minutos, embora a taxa varie dependendo do veículo.

O local também abriga uma bateria de 6 MWh, capaz de armazenar energia e estabilizar a rede. Com estações solares locais e remotas fornecendo energia, ter uma bateria também significa que o excesso de energia pode ser armazenado - com até 24.000 milhas disponíveis dessa bateria de armazenamento.

O objetivo do site é usar a rede solar da Gridserve para garantir que o site está entregando 100 por cento líquido de energia zero carbono, em vez de apenas vindo de uma usina de carvão chugging. O site da Gridserve cobrará 24p por kWh, portanto, uma cobrança típica deve custar cerca de £ 10.

Escrito por Chris Hall.