Agora você pode encomendar a e-bike Série 1 da Harley-Davidson

(Pocket-lint) - No mês passado, a Harley-Davidson lançou sua primeira ebike , a Serial 1. Na época, a empresa não forneceu muitos detalhes. Agora, porém, está anunciando quatro modelos, todos em pré-venda.

Harley-Davidson é uma das marcas de motocicletas mais icônicas do mundo, mas se o valor da marca se traduz fora de seu setor é algo um pouco menos claro. Ainda assim, parece que está tentando algo novo na forma da bicicleta elétrica Serial 1. Esse título vem do nome de uma subsidiária criada após alguma pesquisa e desenvolvimento na Harley-Davidon - Serial 1 Cycle Company.

Seus quatro modelos Serial 1 são chamados de MOSH / CTY, RUSH / CTY Step-Thru, RUSH / CTY e RUSH / CTY Speed. O MOSH / CTY é o modelo "mais barato", a partir de $ 3.399. Você pode obtê-lo em quatro tamanhos de moldura diferentes. Ele vem com uma bateria removível de 529Wh que fornece entre 35 e 105 milhas e leva 4,8 horas para carregar. Chega a 20 mph no modo assistido. Os outros três modelos RUSH / CTY custam a partir de US $ 4.399.

O modelo RUSH / CTY Step-Thru tem a mesma bateria e velocidade máxima do MOSH / CTY. Ele também oferece um sistema de transmissão de velocidade única com um design "passo a passo" (sem a barra transversal superior) e uma tela LED de 1,5 polegadas que exibe informações como o modo de condução, velocidade, hodômetro, nível da bateria e status do farol. esta tela em todas as bicicletas Serial 1, exceto o MOSH / CTY básico.

Os modelos RUSH / CTY e RUSH / CTY Speed são considerados os modelos de última geração e são praticamente os mesmos, exceto que o modelo Speed atinge o máximo a uma velocidade de 28 mph, enquanto o outro vai até 20 mph. Ambas as bicicletas têm uma bateria 706Wh que leva 6,5 horas para carregar e, em vez de ter um sistema de transmissão de velocidade única, elas têm o sistema de câmbio Enviolo Automatiq (transmissão variável).

O design da bicicleta realmente tem alguma semelhança com as curvas e formas familiares aos pilotos de Harley em todo o mundo, enquanto obviamente as reduz com um quadro muito mais fino e leve. Ela foi projetada para se parecer com a primeira moto motorizada que a Harley-Davidson fez, até os pneus brancos. Ele tem uma corrente flexível e uma caixa entre os pedais que provavelmente contém o motor.

A bateria provavelmente está escondida dentro do quadro da bicicleta. O RUSH / CTY começa em $ 4.499, enquanto o modelo Speed custa $ 4.999. Os três primeiros modelos da série Serial 1 já estão disponíveis para pré-encomenda , com entrega prevista para março próximo. O modelo RUSH / CTY Speed topo de linha chegará no próximo verão.

