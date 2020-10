O supertruck Hummer EV fará 0-60 em 3 segundos, dirija na diagonal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - GMC revelou o novo Hummer, dando origem a um supertruck elétrico. O Hummer, que antes simbolizava o excesso automotivo, está de volta - e quer dominar dentro e fora da estrada em sua nova aparência.

O visual do Hummer é uma reminiscência das versões mais antigas deste caminhão, mas há um facelift da era espacial nele, com uma barra de luz frontal de LED e um indicador de carga legal embutido. Ele também não economiza na energia elétrica.

Ele opera um sistema de 800 V, o que significa que pode carregar a 350 kW, tornando-o um dos veículos de carregamento mais rápido na estrada. A GMC está dizendo que você obterá cerca de 350 milhas com a bateria e que a taxa de carregamento lhe dará 100 milhas em 10 minutos com um carregador. (Não sabemos qual é a capacidade real da bateria no momento.)

A manchete é que os motores vão lhe dar 1000 cv e acelerar de -60 mph em cerca de 3 segundos, o que é assustadoramente rápido - e claramente projetado para demonstrar que não é apenas o Cybertruck Tesla que pode atingir esses números impressionantes.

Mas a Hummer faz questão de enfatizar que esta não é apenas uma reforma elétrica suave, é um veículo offroad muito capaz, com uma carga de tecnologia para ajudar isso acontecer. Uma adição importante é que há direção de roda traseira. Isso permitirá um círculo de viragem mais apertado e melhorará o manuseio, mas graças ao Modo Caranguejo, você poderá dirigir o Hummer diagonalmente.

Outros recursos podem ser o que você espera de um campeão offroad - blindagem corporal completa, suspensão adaptável que lhe dará até 6 polegadas de elevação e uma série de 18 câmeras para dar a você uma visão completa ao redor do carro - incluindo frente e trás por baixo.

Você também poderá retirar os painéis de vidro do teto e armazená-los na frunk (porta-malas da frente) para que possa deixar a luz do sol entrar. Sim, temos certeza de que haverá muitas pessoas viajando de topless nas rodovias da Califórnia no novo Hummer EV.

A produção do novo Hummer EV não começará até o final de 2021 e esperamos ouvir mais sobre os preços e modelos disponíveis próximo a essa época. Não espere que seja barato.

Escrito por Chris Hall.