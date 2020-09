O Reino Unido pode proibir a venda de novos veículos a gasolina e diesel já em 2030

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O governo do Reino Unido pode estar procurando acelerar a proibição de novos veículos movidos a combustíveis fósseis, adiando a data para 2030, revelaram fontes.

Reportado no The Guardian, o novo cronograma poderia sofrer uma redução de 5 anos em relação aos planos anunciados em fevereiro de 2020, que colocavam a data limite em 2035; essa data foi adiada a partir de 2040.

De acordo com o relatório, os novos planos que deveriam ser revelados esta semana, podem ser anunciados no final de 2020, enquanto o governo se concentra no combate à pandemia global.

O movimento da data deve ser saudado calorosamente por grupos ambientalistas, mas com o desânimo de uma indústria automobilística que já está lutando, não apenas atingida pela interrupção do vírus, mas agora enfrentando uma janela potencialmente estreita para os produtos existentes.

"Embora aplaudamos a ambição, uma escala de tempo tão desafiadora seria insuficiente para a transição da indústria, ameaçando a viabilidade de milhares de negócios e minando as vendas das tecnologias de baixa emissão de hoje", disse Mike Hawes, presidente-executivo da SMMT.

As vendas de carros elétricos aumentaram até 2020, a gama e variedade de produtos também aumentaram conforme a indústria vai além dos caros modelos de carros elétricos halo e começa a oferecer VEs em tamanhos e preços diferentes.

Mas a nova tecnologia é cara e enquanto os preços estão caindo, ainda há uma grande diferença entre os carros a gasolina mais baratos e os carros elétricos mais baratos. Às vezes, isso chega a £ 10.000 a mais pelo modelo elétrico.

Ao mesmo tempo, a situação em torno da cobrança está melhorando . A infraestrutura está amadurecendo, com locais de carregamento rápido adicionais aparecendo e um número crescente de casas sendo construídas com uma tomada de carregamento incluída.

Aguardaremos este anúncio para obter esclarecimentos sobre como será o futuro do Reino Unido, mas uma pesquisa publicada recentemente pelo SMMT sugere que o público pensou que uma mudança para eletricidade em 2035 seria muito cedo - então só podemos imaginar como a data de 2030 será recebida.

Escrito por Chris Hall.