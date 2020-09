Data de lançamento do EV Hummer da GMC anunciada, em 20 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - GMC vem provocando um retorno totalmente elétrico para seu supertruck Hummer por algum tempo - desde meados de 2019 , na verdade - mas a espera está quase no fim. A data de lançamento da edição EV foi anunciada como 20 de outubro de 2020.

Gozando de até 1.000 cavalos de potência, 11.500 LB-FT de torque e aceleração de 0-60 mph em apenas três segundos, o GMC Hummer EV será tudo que um ventilador Hummer deve esperar, além de zero emissões.

Ainda não temos muitos detalhes sobre o caminhão, mas um novo vídeo nos dá um vislumbre de sua carroceria e um de seus recursos.

O Crabwalk girará automaticamente todas as quatro rodas para mover o veículo de lado (quase). Presumimos que isso pode ser utilizado como um recurso de estacionamento, mas não temos certeza de outras aplicações ainda.

É referenciado no slogan usado pelo GMC: "Às vezes, os maiores saltos à frente são na verdade diagonais."

Além de ver o lançamento do Hummer EV em outubro, os interessados poderão reservá-lo.

O lançamento provavelmente será virtual e hospedado na página da Web dedicada gmc.com/electric-truck/hummer-ev . Lá você também pode inserir seu endereço de e-mail para atualizações e informações.

Escrito por Rik Henderson.