Lucid Air promete ser o próximo carro elétrico "mais poderoso"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mercado de carros elétricos é como uma corrida armamentista. Existem marcas estabelecidas como VW e Hyundai, lutando contra os recém-chegados pelo domínio. Destes, o garoto-propaganda é a Tesla - que teve um sucesso especial no segmento, enquanto as empresas concorrentes querem entrar na ação.

Lucid Motors é um desses jogadores, anunciando o Lucid Air como seu mais recente candidato ao título com seu novo sedã, ou saloon. Uma empresa do Vale do Silício (como a Tesla), sua ênfase está na tecnologia e na quebra de recordes para fazer seu nome, ao invés de ser capaz de negociar sua marca estabelecida como os titulares do mundo do automobilismo.

Como tal, diz-se que o Lucid Air é inspirado no estado da Califórnia, falando sobre realizar sonhos e prometendo ver as coisas de forma diferente.

A chave para a oferta da empresa, afirma-se, é a miniaturização de seus componentes, para maximizar o espaço e aumentar a eficiência. A empresa diz: "É uma abordagem holística e limpa para a construção avançada de EVs, sem usar as soluções existentes prontas para usar tantas vezes vistas em EVs de fabricantes de automóveis antigos."

O resultado é um carro que foi claramente projetado para rivalizar com o Tesla Model S , com uma direção esportiva que preserva o espaço interior para um luxuoso compartimento de passageiros. Há um cockpit de vidro curvo 5K de 34 polegadas no interior, junto com o controle de voz Alexa integrado e um enorme display central também.

O carro - alegando ser o mais aerodinâmico da estrada - é elegante, longo e baixo, aproveitando muito o vidro do teto para abrir o espaço interior.

Mas são realmente as reivindicações de desempenho que chamam a atenção. Para garantir que a Lucid Motors deixe sua marca, o Air oferece até 1080cv e é capaz de atingir 400 hp em 9,9 segundos com sua configuração de motor duplo; ele fará 0-60 mph em 2,5 segundos na configuração superior.

As reivindicações da bateria também são grandes, com uma bateria estendida de 113 kWh capaz de fornecer 517 milhas de alcance no modelo Grand Touring. Também está reivindicando um registro de carregamento mais rápido com um sistema 900V + compatível com os carregadores DC 350kW mais recentes que estão começando a aparecer em alguns locais.

Além do carregamento muito rápido, há também um carregador CA de 19,2 kW a bordo para aproveitar as vantagens de carregadores CA mais rápidos.

É claro que construir o que pretende ser o melhor carro elétrico tem um custo e o modelo Air Dream Edition de US $ 169.000 terá 1080 cv e velocidades extremamente rápidas, com um alcance de 465 milhas.

Mas, como a Tesla, a Lucid Motors está planejando uma implementação em fases de modelos, então você terá que esperar pelo aparecimento da versão mais acessível:

Dream Edition: 465 milhas, 1080hp, $ 169.000, 2º trimestre de 2021

Grand Touring: 517 milhas, 800hp, $ 139.000, 2º trimestre de 2021

Air Touring: 406 milhas, 620hp, $ 95.000, Q4 2021

Aéreo: milhas TBA, TBAhp, $ 80.000, 2022

O desafio que os novos EVs freqüentemente enfrentam vem na fabricação e escala, que é onde as marcas estabelecidas têm a vantagem. Vamos ficar de olho nas estradas e ver se o Lucid Air transforma seu sonho californiano em realidade.

Escrito por Chris Hall.