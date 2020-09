Os veículos elétricos, alegrem-se! 9 de setembro é o primeiro Dia Mundial EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os veículos elétricos agora têm seu próprio dia de comemoração, projetado para aumentar a conscientização sobre as oportunidades que os VEs apresentam e uma chance de se concentrar na e-mobilidade.

O Dia Mundial do EV tem parceiros de muitos dos fornecedores de carregamento e fabricantes de automóveis, bem como de outras organizações envolvidas com o ecossistema de carros elétricos .

Para comemorar este novo dia, o Departamento de Transporte do Reino Unido anunciou que está estudando uma série de iniciativas para ajudar a promover o automobilismo elétrico no Reino Unido.

Parte disso é uma extensão do esquema de teste da van elétrica da Highways England. Isso já existe em Leeds e será expandido com um pote de £ 9,3 milhões para encorajar as empresas a experimentarem alternativas elétricas.

O governo também prometeu £ 12 milhões em financiamento para pesquisa, apoiando competições que se concentram no desenvolvimento de novas tecnologias de EV. Isso ajudará a desenvolver tecnologias de carregamento mais avançadas, por exemplo.

Além dessas promessas baseadas em dinheiro, o Departamento de Transporte também está procurando outras maneiras de promover o uso de carros elétricos, como pintar vagas de estacionamento de veículos elétricos de verde e aumentar os pontos de recarga em destinos populares e supermercados.

"Quer você esteja viajando com a família ou indo para o trabalho, com a ampla variedade de modelos a preços competitivos, agora é mais econômico e conveniente do que nunca dirigir e carregar um veículo elétrico", disse Grant Shapps, secretário de transporte.

"Isso, junto com nosso apoio contínuo para P&D, fará com que as talentosas PMEs sediadas no Reino Unido floresçam, bem como mais de 6.000 empregos qualificados criados em todo o país."

"É por isso que, no primeiro dia mundial dedicado à celebração dos veículos elétricos, tenho o prazer de anunciar nosso apoio inabalável para um futuro de transporte mais limpo e mais verde."

Independentemente do que o governo esteja fazendo, a adoção de carros elétricos está crescendo. De acordo com a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Motor (SMMT), os registros de veículos elétricos a bateria aumentaram 157 por cento em relação a 2019.

Muito disso se resumirá ao aumento da disponibilidade e a uma gama mais ampla de modelos. Em 2020, vimos a introdução de modelos mais acessíveis e uma variedade de veículos de marcas estabelecidas. Isso, junto com o aumento da conscientização sobre as questões ambientais e o aumento da disponibilidade de pontos de carregamento rápido em todo o país, está alimentando a mudança dos veículos de combustão convencionais.

Escrito por Chris Hall.