Zap-Map lança Zap-Pay para simplificar o carregamento de EV em todo o Reino Unido

(Pocket-lint) - Zap-Map oferece um aplicativo útil que é usado por muitos motoristas de carros elétricos para localizar carregadores públicos. A empresa anunciou que está mudando para pagamentos, com o objetivo de oferecer um aplicativo para controlar todos eles.

O problema que os usuários de EV enfrentam no momento é a fragmentação em todo o Reino Unido. Existem muitos serviços de cobrança diferentes e cada um precisa que você use um aplicativo diferente, esteja inscrito em um serviço diferente, use pagamentos com cartão, pré-pagamentos de conta ou passe por alguma outra coleção de aros para colocar a carga em seu carro.

O único serviço que é realmente fácil de usar é a rede Supercharger do Tesla, se você for proprietário do Tesla - mas se quiser carregar o seu Tesla em outra rede, ainda terá o mesmo problema.

O Zap-Pay tem como objetivo suavizar o processo, permitindo que você localize e carregue através de um único aplicativo. Será uma solução pré-paga e você não terá que se cadastrar em todos os serviços, apenas terá que usar um cartão de pagamento através do Zap-Pay. Você nem mesmo terá que se registrar no Zap-Map, embora a empresa diga que o processo será mais fácil se você o fizer.

No entanto, há uma estrada acidentada pela frente, com Zap-Map confirmando que Engenie é o parceiro de lançamento do serviço. Inicialmente, o Zap-Pay estará disponível apenas em 10 locais em Stratford, Gloucester, Chepstow e Bristol, antes de expandir a cobertura para mais de 150 pontos de carga rápida em todo o país até o final de setembro.

Também foi confirmado que ESB EV Solutions, LiFE e Hubsta serão incluídos no esquema no outono de 2020, com implantação mais ampla em 2021. Zap-Map afirma que oferecerá cobertura incomparável em todo o país.

O que falta no anúncio é qualquer confirmação de redes estabelecidas maiores - Ionity, Polar, Instavolt ou Ecotricity - que dominam em muitas áreas. Com isso dito, tudo o que pode ser feito para ajudar os motoristas de EV a carregar seus veículos facilmente quando estão na estrada ou visitando uma nova área é uma coisa boa.

Escrito por Chris Hall.