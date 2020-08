Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Departamento de Transporte do Reino Unido pediu oficialmente evidências em uma consulta sobre sistemas automatizados de manutenção de faixa (ALKS), um primeiro passo para estabelecer a posição legal para carros autônomos nas estradas do Reino Unido.

A consulta analisará especificamente as tecnologias por trás do ALKS, com o objetivo de ver como esses sistemas serão consagrados na legislação do Reino Unido no futuro.

O anúncio descreve o sistema dizendo: "Esta tecnologia foi projetada para permitir que os motoristas - pela primeira vez - delegem a tarefa de dirigir ao veículo. Quando ativado, o sistema mantém o veículo dentro de sua faixa, controlando seus movimentos por longos períodos de tempo sem que o motorista precise fazer nada. O motorista deve estar pronto e ser capaz de retomar o controle de direção quando solicitado pelo veículo. "

A maioria dos motoristas saberá que tais sistemas já estão amplamente disponíveis nos carros atuais e têm sido por muitos anos, do ProPilot da Nissan ao Autopilot do Tesla - mas também geralmente abrangidos pelos sistemas de segurança disponíveis através do controle de cruzeiro adaptativo.

A nuance aqui está na palavra "delegação" - atualmente muitos fabricantes apresentam esses sistemas como assistência ao motorista (ADAS), e não há nenhum senso de delegação, já que você precisa manter o controle do veículo o tempo todo. A consulta examinará como mudar isso para uma situação em que a tecnologia do carro está no controle.

O que é importante sobre essa consulta no Reino Unido é a influência que isso pode ter sobre a legislação, que é uma das barreiras para permitir que veículos autônomos adequados nas estradas.

"A chamada por evidências perguntará se os veículos que usam essa tecnologia devem ser legalmente definidos como veículos automatizados, o que significaria que o provedor de tecnologia seria responsável pela segurança do veículo quando o sistema for acionado, ao invés do motorista."

Portanto, esta consulta é menos sobre a tecnologia, mas como isso impacta na responsabilidade. Atualmente, o motorista é responsável pelo controle do veículo mesmo utilizando sistemas como o Autopilot no Tesla, um dos sistemas mais avançados desse tipo.

Tesla viu uma série de acidentes de alto perfil destacados porque o veículo sofreu um acidente enquanto dirigia no piloto automático. O caso de um motorista movendo-se para o assento do passageiro no M1 destaca tanto a habilidade técnica quanto a complicação que esses sistemas representam. De acordo com a nova legislação, sistemas de detecção serão implementados para garantir que o motorista permaneça em seu assento, que fique atento à estrada e que todos os dados possam ser acessados em caso de acidente, para que as autoridades possam ver o que realmente aconteceu.

O anúncio vai um pouco mais longe, dizendo que mais tarde em 2020, uma consulta pública será aberta sobre as alterações necessárias ao Código da Estrada para acomodar as conclusões desta última investigação.

O Departamento de Transporte está dizendo que o processo "poderá ver sistemas em veículos do Reino Unido na primavera de 2021". Embora a tecnologia já exista de muitos fabricantes, ela pode levar a uma ligeira mudança em como eles são implementados para atender a quaisquer requisitos descritos como resultado desta e das sucessivas consultas.

Escrito por Chris Hall.