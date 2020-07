A dashcam Nextbase 622GW usa o What3Words para localizá-lo em emergências

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As forças policiais e outras organizações de resgate estão usando cada vez mais o What3Words para localizar pessoas e agora o Nextbase levou a tecnologia a uma câmera de controle.

O Nextbase 622GW de US $ 399 / £ 249 está disponível na Halfords no Reino Unido . Oferece gravação 4K com estabilização de imagem e controle de voz Amazon Alexa. Além disso, há também o modo de estacionamento inteligente que começará a gravar automaticamente se detectar que seu carro foi batido no estacionamento - ele não precisa extrair energia do seu carro para fazer isso.

Embora os dispositivos móveis possam, é claro, usar o GPS para localizá-lo - e compartilhar essas informações é mais fácil do que nunca - os dados do GPS não são exatamente fáceis de usar. É aí que entra o What3Words, alocando em todos os lugares do mundo um código de três palavras fácil de entender que identifica sua localização em três metros.

Mais e mais serviços estão usando o What3Words - o AA anunciou no final do ano passado que estaria usando o serviço.

Você também pode reproduzir imagens em super câmera lenta a 120 qps na tela de 3 polegadas para poder isolar as imagens exatas que deseja. Também há visão noturna aprimorada. Obviamente, você também pode transferir imagens para o seu dispositivo móvel e o 622GW inclui Wi-Fi de 5 GHz para velocidades de transferência ainda mais rápidas para telefones mais recentes.

Escrito por Dan Grabham.