Cupra el-Born acrescenta estilo esportivo ao carro elétrico da Seat

Cupra anunciou seu primeiro carro elétrico, o Cupra el-Born. Sim, ele tem o mesmo nome do carro elétrico Seat também anunciado recentemente, mas Cupra está reivindicando isso como o primeiro, visto que agora está se posicionando como uma marca independente.

Há muita coisa que o Cupra el-Born compartilha com o Seat el-Born. Como muitos veículos do VW Group, ele fica na plataforma MEB - assim como o Audi Q4 - e será montado na fábrica da VW em Zwickau, ao lado de muitos outros carros elétricos do Grupo VW.

Então qual a diferença? Cosmeticamente, parece haver um pouco mais de estilo no modelo Cupra que você esperaria. A Cupra é uma marca de desempenho e você precisa de um visual hot hatch para obter esse posicionamento.

Você também precisará de um passeio esportivo e Cupra está dizendo que o carro possui um sistema DCC Sport (Dynamic Chassis Control Sport) sob medida para dar um passeio esportivo em qualquer condição.

A empresa também diz que o carro está equipado com uma bateria de 77kWh, mas declara que na verdade é uma bateria de 82kWh, que tem a mesma capacidade do Audi Q4. Não sabemos exatamente por que eles estão declarando esses dois valores, mas ele diz que você receberá 500 km (310 milhas) de WLTP.

É um desempenho muito bom, mas, além de dizer que o el-Born fará 0-50 km / h em 2,9 segundos, não sabemos muito sobre o desempenho. Temos a sensação de que alguns desses números são limitados em detalhes para diferenciar as estatísticas destacadas em outros veículos MEB, porque suspeitamos que o desempenho de muitos deles seja semelhante.

Olhe para o interior e o Cupra el-Born adotou alguns dos estilos de interior do ID.3 com a pequena tela do motorista, fazendo as coisas parecerem ultra modernas.

Cupra diz que o seu El-Born estará na estrada em 2021, quando esperamos um influxo de carros elétricos .