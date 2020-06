Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido começará a emitir placas especiais verdes para carros elétricos a partir do outono.

O Departamento de Transportes afirma que as placas estarão disponíveis apenas para veículos com emissão zero e serão representadas por um flash verde no lado esquerdo.

As autoridades locais estão sendo incentivadas a recompensar os motoristas que usam placas verdes em seus carros, oferecendo incentivos, como estacionamento mais barato e entrada gratuita em zonas de emissão zero.

"Uma recuperação verde é fundamental para nos ajudar a cumprir nossos compromissos líquidos com zero carbono e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico", disse o secretário de Transportes, Grant Shapps.

"Chapas de matrícula ecológicas podem liberar vários incentivos para os motoristas e aumentar a conscientização sobre veículos mais limpos em nossas estradas, mostrando às pessoas que um futuro mais verde nos transportes está ao nosso alcance".

Ainda não está claro como as novas matrículas serão distribuídas. Suspeitamos que eles serão adicionados automaticamente a novos veículos elétricos no ponto de venda, mas ainda não há indicações de como os motoristas existentes de carros com emissão zero podem colocar as mãos em um aparelho e / ou se precisam pagar pelo privilégio (acima do preço da chapa de impressão em si).

Além da iniciativa de matrícula verde, o governo comprometeu-se a gastar 12 milhões de libras em financiamento para pesquisas para melhorar a tecnologia de cobrança de veículos e veículos mais ecológicos.