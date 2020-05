Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido divulgou um documento descrevendo planos ambiciosos para aumentar muito os pontos de cobrança rápida do país. O objetivo é que todos os proprietários de carros elétricos possam carregar rapidamente seus veículos em todas as estações de serviço de auto-estradas até 2023.

Atualmente, as estações de serviço oferecem uma média de dois pontos de carregamento de alta velocidade - o que geralmente não é suficiente para a quantidade de carros elétricos visitando de uma só vez.

O plano é aumentar isso para pelo menos seis por estação nos próximos três anos.

Até 2030, espera ter cerca de 2.500 pontos de carregamento rápido de acesso aberto instalados nas auto-estradas do Reino Unido até 2030 (de pouco mais de 800 disponíveis hoje). E, até 2035, esse número deve subir para 6.000 - o suficiente para atender à crescente demanda por veículos elétricos.

Essa meta também deve permitir que o governo cumpra seus planos de antecipar a data em que proíbe a venda de veículos a gasolina e diesel no país. Atualmente, isso está sob consulta, com uma transição ainda mais rápida sobre a mesa.

Os pontos de carga rápida são aqueles capazes de carregar entre 150 e 350kW. Eles podem carregar um veículo elétrico em um terço do tempo de um ponto de carga elétrico padrão (a 50kW).

Um ponto de carregamento de alta potência é capaz de fornecer cerca de 120 a 145 milhas de distância por apenas 15 minutos.