MG procura preencher uma lacuna no mercado de carros elétricos com o MG 5

A MG procura preencher uma das lacunas no mercado de carros elétricos do Reino Unido e da Europa, alinhando uma propriedade elétrica (station wagon), chamada MG 5. Isso pode não parecer muito emocionante, a menos que você seja do tipo que pessoa que realmente precisa de um carro.

Os carros elétricos apareceram inicialmente no segmento de sedan (sedan), caracterizado por carros como o Tesla Model S e Model 3 , ou carros como o Hyundai Ioniq . Houve uma mudança para o popular segmento SUV com modelos como Audi etron e Jaguar i-Pace no segmento premium e, mais recentemente, vimos carros urbanos menores, como o Honda e e Mini Electric.

Onde a propriedade realmente funciona é dar profundidade à bota. Embora muitos SUVs tenham uma capacidade respeitável na parte traseira, as propriedades também tiveram vantagem, porque você não precisa empilhá-lo até o teto para acessar esse espaço. As propriedades são ideais para aqueles com famílias, cães ou que desejam levar muitas coisas para qualquer lugar.

A MG obteve algum sucesso com seu primeiro carro elétrico - o MG ZS EV - que é um dos carros elétricos de melhor valor atualmente no mercado do Reino Unido. Espera-se que o MG 5 também procure oferecer muito valor ao dinheiro, enquanto ocupa uma posição bastante única com pouca concorrência.

Nem todos os detalhes foram revelados, mas a MG disse que deseja colocar o MG 5 em showrooms assim que as restrições atuais forem levantadas. Não há nenhuma palavra sobre quanto vai custar, mas espera-se - de acordo com a Autocar - que tenha uma bateria de 52,5kWh, um motor elétrico de 114hp e alcance de 261 milhas e seja baseado no chinês Roewe Ei5.