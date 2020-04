Por que as células a combustível de hidrogênio são o futuro do transporte sustentável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tecnologia de células de combustível está em desenvolvimento desde o final de 1800 e as células de combustível de hidrogênio existem desde o início dos anos 30. No entanto, eles nunca foram tão amplamente discutidos como são hoje.

Isso ocorre porque a tecnologia está quase em um estágio em que pode ser empregada em veículos de consumo em grande escala, com células de combustível recarregáveis capazes de acionar motores elétricos e manter zero emissões sem precisar ser reabastecido a cada 100-200 milhas.

Em suma, é o Santo Graal para viagens sustentáveis de carro e, portanto, um assunto ideal para o mês de sustentabilidade da Pocket-lint .

Aqui está o que sabemos sobre a tecnologia de células de combustível de hidrogênio e se ela pode aparecer no seu próximo carro.

Uma célula de combustível é semelhante a uma bateria em alguns aspectos - essencialmente fornece uma corrente elétrica.

No entanto, enquanto uma bateria armazena energia, uma célula de combustível gera a sua própria. Ele usa uma fonte de combustível - neste caso, hidrogênio - que reage quimicamente com o oxigênio no ar para criar uma carga elétrica. Essa eletricidade pode ser usada para acionar máquinas ou, no caso de veículos de consumo, acionar o trem de força diretamente ou carregar uma bateria recarregável que posteriormente o aciona.

E, diferentemente das alternativas de combustão, os resíduos do processo são apenas um pouco de calor e água (H2O). É, portanto, uma tecnologia de emissão zero, bem adequada ao futuro das viagens ecológicas e limpas.

Além de emissões zero, o hidrogênio é um combustível sustentável em comparação, por exemplo, às alternativas de combustíveis fósseis. É ecologicamente correto de produzir.

Muitas plantas de produção de hidrogênio funcionam com energia solar ou eólica e usam eletrólise para extraí-lo da água - água do mar, até. Este método tem uma pegada de carbono muito baixa e o gás liberado no ar durante a fabricação é simplesmente oxigênio.

O hidrogênio puro produzido dessa maneira é ideal para uso em baixas temperaturas, como em células de combustível para carros.

Obviamente, nem todas as plantas de produção de hidrogênio são totalmente verdes e algumas ainda usam combustíveis fósseis como parte do processo, mas espera-se que os métodos eletrolíticos possam ser aumentados em escala ao longo do tempo para garantir que toda a cadeia se torne o mais zero possível em carbono .

Outro benefício da tecnologia das células de combustível em relação a outros rivais de baixa ou zero emissões é que as células podem potencialmente produzir muita energia para dispositivos relativamente pequenos. Isso significa que um carro que usa hidrogênio como fonte de combustível deve ser capaz de percorrer distâncias muito maiores do que um equivalente totalmente elétrico.

No entanto, embora haja vitórias óbvias no uso do hidrogênio como um tipo de combustível para carros, existe uma barreira específica que impede os fabricantes de produzir no mercado em massa a produção de veículos a hidrogênio no momento: acessibilidade.

Infelizmente, embora as instalações de produção de tecnologia e hidrogênio existam há décadas, a infraestrutura não existe para oferecer suporte a carros de consumo em larga escala. Há uma distinta falta de pontos de reabastecimento, basicamente.

Atualmente, existem apenas 16 estações de reabastecimento acessíveis ao público no Reino Unido. E a maioria deles está perto de Londres.

Uma das maiores redes de reabastecimento de hidrogênio do Reino Unido, a ITM Power, planeja instalar recursos de reabastecimento de hidrogênio em mais três estações neste verão, mas isso ainda resultará apenas em 11 locais operáveis - o que está longe de ser suficiente para considerar o combustível como viável. opção de consumidor agora.

Outra barreira possível é a segurança. O hidrogênio é um gás altamente inflamável e seu transporte e instalação de soluções de armazenamento seguras são empreendimentos dispendiosos - pelo menos inicialmente. Há vantagens em não ser tóxico, diferentemente da gasolina e do diesel, e se dissipa rapidamente, mas precisa ser manuseado com cuidado, o que requer equipamentos especializados que a grande maioria dos postos de combustível convencionais atualmente não suporta.

A falta de acessibilidade do consumidor é claramente uma grande barreira para os fabricantes de automóveis. É improvável que invistam pesadamente em produção até que a infraestrutura esteja instalada para apoiar seus veículos.

No entanto, já existem algumas opções comercialmente disponíveis no mercado, da Hyundai e Toyota. E o BMW Group se comprometeu a testar um protótipo de carro a hidrogênio com um olho no futuro próximo.

O Hyundai Nexo é um carro de produção disponível comercialmente no Reino Unido no momento. Embora você pague menos de 70 mil libras, sua classificação de zero emissões permite que ela seja isenta de impostos.

A isso se juntará mais tarde em 2020 pelo Toyota Mirai de segunda geração, que possui um design elegante e alcance potencial de até 400 milhas. Isso se deve a uma bateria integrada, ao tanque de combustível de hidrogênio e às células de combustível.

A Toyota também fez parceria com a BMW para fornecer a tecnologia de células de combustível para o conceito i Hydrogen NEXT do grupo alemão, que está atualmente em fase de testes.

Ainda vai demorar um pouco até que a BMW construa um carro de hidrogênio para produção: "No início da segunda metade desta década", disse a empresa em comunicado.

Para ser justo, esses ainda são os primeiros dias da tecnologia de células a combustível de hidrogênio - pelo menos para o uso no carro. E é provável que ainda tenhamos que esperar vários anos antes que a tecnologia das células a combustível de hidrogênio atinja a mistura mágica de acessibilidade e disponibilidade.

Mas, felizmente, enquanto isso, os fabricantes de automóveis estão comprometidos com o desenvolvimento contínuo de tecnologias totalmente elétricas, que devem atendê-las em bom lugar até que a verdadeira mudança de jogo chegue completamente.