(Pocket-lint) - Se você está pensando em mudar para um carro elétrico , não está sozinho. Embora os motores de combustão ainda representem a maior parte do mercado, os veículos elétricos têm crescido em vendas e disponibilidade no ano passado.

Há muito a ser considerado, mas talvez não seja um desafio tanto quanto você imagina.

Vamos começar aqui. Só porque um carro elétrico não tem motor, não significa que seja estranho. Na verdade, mesmo que você tenha gostado de dirigir no passado, não há razão para não gostar de dirigir um carro elétrico - eles não são estranhos de forma alguma.

Muito pelo contrário, na verdade. Os carros elétricos são realmente muito agradáveis de dirigir. Alguns são decididamente futuristas em sua abordagem, mas alguns são totalmente convencionais. Deslize para o Mini Electric ou Audi e-tron e haverá muito pouca diferença para a versão de combustão em termos de qualidade, recursos ou especificações.

Alguns carros elétricos são futurísticos, como o Tesla Model X, mas agora há uma ampla variedade de carros elétricos para atender a todas as necessidades e todos eles dirigem ao vivo qualquer outra automática - mas sem turbo lag e muito menos ruído.

O alcance percebido é a desvantagem mais comumente citada dos carros elétricos. Não há como evitar que até o carro a gasolina mais básico terá um alcance maior do que a maioria dos carros elétricos. Quando se trata de alcance, no entanto, você não deve deixar que isso o impeça.

Pense nos últimos 6 meses de uso do seu carro. Quantas vezes você fez viagens de mais de 200 milhas em um dia? A menos que você esteja percorrendo muitos quilômetros em rodovias, sua direção diária ou mesmo semanal provavelmente estará dentro do alcance da maioria dos carros elétricos.

Essa é a coisa importante a descobrir: quanta distância você precisa para dirigir regularmente, ao invés de quanta distância você precisa para cobrir aquela viagem que você faz a cada ano para ir de férias?

Não há como evitar que dirigir por 4 horas, parar para reabastecer por 5 minutos e repetir o processo não tem paralelo em um carro elétrico. Mas com que frequência você realmente faz isso?

Para aqueles que desejam maior alcance e carregamento mais rápido, o Tesla é provavelmente a resposta - e o Tesla Model 3 está se mostrando popular por esse motivo. O desempenho é muito bom e o preço não é muito caro, embora modelos recentes como o VW ID.4 apresentem uma alternativa.

Portanto, ao ponto crucial: carregar é para um carro elétrico como reabastecer é para um carro a combustão. Para muitos proprietários de carros elétricos, o carregamento é feito em casa. Todos os carros elétricos carregam com uma tomada de parede padrão, mas dependendo do tamanho da bateria, isso pode levar muito tempo. Carros menores, como o Mini Electric ou Honda e , carregam durante a noite a partir de uma tomada padrão.

A solução mais comum para o carregamento doméstico é ter uma caixa de embutir instalada. Isso pode custar cerca de £ 500, dependendo da sua escolha, mas muitas vezes há subsídios disponíveis para reduzir os custos ou ofertas de fabricantes de automóveis para ajudar a melhorar o negócio na hora da compra do carro. Para a maioria das pessoas, um carregador de 7kW pode ser instalado carregando seu carro 3x mais rápido do que uma tomada normal.

Sim, há um gasto inicial para instalar uma caixa de embutir, mas você poderá carregar a partir de sua unidade, sem ter que ir a qualquer lugar. Acontece durante a noite e os custos são mínimos em comparação com a gasolina convencional ou diesel. Isso pode significar que você está gastando libras para recarregar seu carro, em vez de dez vezes mais em um posto de gasolina.

A melhor coisa é que, uma vez que você tenha uma caixa de embutir, ela funcionará com qualquer carro elétrico, então se os amigos vierem no fim de semana, eles podem recarregar também. Também significa que você geralmente sai de casa com a carga completa, em vez de com o tanque meio vazio.

Se você não pode carregar em casa porque não tem nenhum lugar fora da estrada para estacionar o carro, então o carregamento público é a melhor opção. Novamente, isso não é uma barreira para a propriedade de um carro elétrico, é apenas algo a ser considerado.

Sim, se você estaciona na rua e não pode cobrar em casa, deve pensar um pouco mais cuidadosamente sobre quando e como cobrará seu carro. Alguns locais estão investindo em soluções de carregamento na rua, embora sejam bastante raras no momento. Se você dirige para o trabalho, um número cada vez maior de empregadores está instalando pontos de carregamento elétrico - e isso pode resolver o seu problema.

Como alternativa, existem várias opções públicas de cobrança - mas elas começarão a custar mais do que uma caixa de embutir. Você pode encontrar supermercados que oferecem carregamento gratuito, embora esses carregadores sejam geralmente mais lentos e úteis apenas se você estiver comprando por algum tempo.

Os melhores carregadores públicos são os carregadores rápidos. Eles vêm em várias formas com velocidades crescentes. Existem carregadores de 50 kW aparecendo em estacionamentos, restaurantes, hotéis e, embora cobrem um pouco mais pela eletricidade, provavelmente carregarão seu carro em cerca de 90 minutos.

Existem também carregadores com mais de 100 kW que carregam seu carro em talvez 45 minutos ou menos. Eles ficam na maioria das rodovias e incluem a rede Tesla Supercharger . Embora os proprietários do Tesla possam usar qualquer um dos carregadores públicos, apenas os proprietários do Tesla podem usar os Superchargers - e a rede do Supercharger é atualmente uma das melhores redes de carregamento. Para aqueles com um Tesla, dirigir até o Supercharger local para uma carga rápida completa é uma alternativa viável para carregar em casa.

Houve alguns carros elétricos caros. O Tesla Model S e X, o Audi e-tron e o Jaguar i-Pace são exemplos de carros elétricos mais caros do que muitos podem pagar. Mas eles estão no segmento premium e inegavelmente luxuosos.

Mas isso está mudando lentamente com muito mais variedade aparecendo. Sim, o custo inicial é mais do que o equivalente a gasolina ou diesel, mas os custos de funcionamento são muito mais baixos. Alcançando o ponto ideal entre faixa e preço, você encontrará modelos como o Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro ou Kia Soul EV - todos os quais farão quase 300 milhas.

O Nissan Leaf e + fica neste espaço também, enquanto o Honda e, Mini Electric, Renault Zoe e outros são mais acessíveis, com alcance menor. Para quem compra em regime de locação, você pode pagar um pouco mais pelo carro, mas vai pagar menos para movê-lo.

Este é provavelmente um dos pontos mais discutidos em torno dos carros elétricos - o fato de que há uma enorme bateria química nele e que usa elementos de terras raras. Na verdade, a maior parte da pegada de carbono de um carro elétrico acontece antes mesmo de ele ser entregue na sua porta.

Isso é verdade, mas não é o único lado do argumento, porque a poluição do ar causada pelas emissões do escapamento e poeira dos freios é um grande problema nos centros das cidades e em estradas movimentadas - e os carros elétricos não têm emissões no escapamento e usam os freios com muito menos frequência graças a travagem regenerativa.

Os fabricantes estão garantindo o uso de energia verde na produção de carros e baterias, o que significa que muitos carros elétricos são produzidos de uma forma muito mais sustentável do que os carros a combustão eram no passado. Isso é algo sobre o qual a VW está sendo bastante aberta com o lançamento de seu carro elétrico ID.3 - e muitos outros estão criando cadeias de fornecedores mais ecológicas do que outros modelos no passado.

Também existe o argumento de que a eletricidade vem de usinas a carvão, então você está apenas transferindo as emissões para outro lugar. Sim, em algumas partes do mundo a maior parte da eletricidade vem de usinas a carvão, mas no Reino Unido, uma grande parte agora vem de fontes renováveis - e muitas redes públicas de carregamento estão usando fontes verdes. Os proprietários de residências também podem optar por fornecedores domésticos sustentáveis.

Claro, também existe a opção de não apenas ter um carro elétrico, mas também painéis solares e uma solução de energia doméstica (geralmente feita de baterias de carros elétricos reaproveitadas), o que significa que você pode capturar e armazenar sua própria eletricidade, então você está totalmente desligado rede, embora haja custos substanciais envolvidos nisso.

Não há dúvida de que os carros elétricos são a maior mudança que o mundo automobilístico já viu em um século. Para muitos, é uma mudança na maneira como você olha para o seu carro e - até certo ponto - o usa. O importante, entretanto, é não se concentrar no que você não está obtendo e se concentrar no que você está obtendo.

Para alguns de nós, no Reino Unido, há um prazo de 2030 chegando para o fim das vendas de novos carros a combustão, mas isso não é nada com que se preocupar: os carros elétricos são divertidos de dirigir, são conectados e modernos e repletos de tecnologia inteligente . Se você pode carregar em casa, é muito mais fácil do que ir a um posto de gasolina - especialmente para quem mora longe, não apenas para quem mora em cidades.

Portanto, em vez de ficarmos presos a algo como alcance, os carros elétricos nos dão a oportunidade de abraçar a mudança que está por vir.

Escrito por Chris Hall.