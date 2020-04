Proibição de gasolina e diesel: o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido está considerando proibir a venda de novos veículos a gasolina e diesel há alguns anos. Espera-se que aconteça em algum momento de 2035.

Isso faz parte dos planos do governo de enfrentar a questão da poluição do ar e o impacto cada vez mais negativo que esses veículos estão causando no meio ambiente.

Uma pesquisa do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo sugeriu que a poluição por combustíveis fósseis leva a pelo menos quatro milhões de mortes prematuras por ano. Os veículos são claramente parcialmente responsáveis por esse problema, entre outros.

A proibição de gasolina e diesel faz parte do plano para resolver esse problema. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O plano do governo de proibir carros a gasolina e diesel gira em torno da venda de novos veículos que queimam esses combustíveis fósseis. Isso significa que novos carros convencionais e outros veículos serão proibidos de vender até 2040, o mais tardar. Pensa-se que isso possa ser mais cedo, se possível - talvez até 2035.

O plano é avançar em direção a todos os carros na estrada com emissão zero até 2050. A mudança para veículos de baixíssima emissão já começou de alguma maneira, com Zonas de Emissões Ultra Baixas especiais sendo lançadas em Londres em 2019.

A política também proibirá veículos híbridos . Os híbridos são veículos que recebem energia tanto de um motor de combustão tradicional quanto de um sistema de bateria. Esses carros ainda têm algum consumo de combustível e, portanto, emissões - mesmo que em um nível mais baixo do que os carros tradicionais. Eles também estão incluídos na proibição, assim você não poderá comprar uma nova assim que as regras entrarem em vigor.

O Reino Unido não é o único país a proibir veículos a gasolina e diesel. Outros países também estão implementando planos:

Dinamarca proíbe novos carros a gasolina e diesel até 2030

França proíbe novos carros a gasolina e diesel até 2040

Irlanda proíbe novos carros a gasolina e diesel até 2030

Holanda proíbe todos os carros a gasolina e diesel até 2030

Suécia proíbe novos carros a gasolina e diesel até 2030

Costa Rica proíbe novos carros a gasolina e diesel até 2050

Islândia proíbe novos carros a gasolina e diesel até 2030

A lista continua a crescer .

A proibição de gasolina e diesel visa a venda de carros novos. Isso não significa que você precise comprar um carro elétrico novo até 2035 e abandonar seu atual veículo a gasolina antes disso.

Isso também não significa que você não poderá vender seu carro a gasolina ou diesel depois desse período. Tampouco significa possuir um se tornará ilegal.

O plano foi projetado para impedir que os fabricantes de veículos produzam mais veículos a combustíveis fósseis - o que significa menos nas estradas e menos poluição também.

Obviamente, nem todos estarão em condições de comprar um veículo elétrico ou de emissão ultrabaixa até 2035. Espera-se que exista um esquema de sucateamento no qual você possa trocar seu antigo veículo com motor de combustão por um desconto em um carro novo .

Esse esquema também será adaptado para ajudar as pessoas de baixa renda ou que moram perto de uma zona de ultra baixa emissão especial, a fim de ajudar as pessoas a ficarem quietas. Já existe um esquema de sucata sendo administrado pelo prefeito de Londres por esse motivo.

Esses planos foram projetados para incentivar os fabricantes de automóveis a avançar para a fabricação de mais veículos elétricos. Algumas marcas já estão experimentando veículos totalmente elétricos ou já o fazem há alguns anos.

A Volvo, por exemplo, planeja fazer com que 50% de suas vendas sejam totalmente elétricas até 2025.

Muito precisa mudar entre agora e depois. Uma delas é o número de estações de recarga públicas e a disponibilidade para os motoristas nas estradas.

O governo do Reino Unido já está planejando investir centenas de milhões de libras no investimento na infraestrutura do ponto de carregamento, mas claramente vai levar algum tempo.

A Lei dos Veículos Automatizados e Elétricos 2018 foi introduzida para permitir que o governo tenha o poder de exigir postos de gasolina, áreas de serviço de autoestradas e muito mais para introduzir pontos de carregamento acessíveis.

O Zap-Map mostra que existem 18.000 pontos de carregamento no Reino Unido no momento em que este artigo foi escrito e é provável que isso cresça entre agora e a proibição entrando em vigor. Estima-se que precisaremos de pelo menos 25 milhões de pontos de cobrança para acompanhar a demanda futura.

A proibição de gasolina e diesel visa a venda de veículos novos; portanto, teoricamente, a proibição não afetará os carros clássicos dessa maneira.

No entanto, sem dúvida haverá alguns efeitos indiretos. Espera-se que o valor dos carros tradicionais com motor a combustão caia drasticamente durante e nos anos seguintes à proibição.

Com mais e mais carros elétricos na estrada, o número de pontos de reabastecimento tradicionais também começará a diminuir. Portanto, se você possui um carro clássico, pode ser mais difícil continuar correndo. Impostos mais altos podem muito bem ser implementados no combustível fóssil para desencorajar o uso - tornando mais caro o uso de um carro clássico também.

Já sabemos que as zonas de baixa emissão foram projetadas para penalizar veículos poluentes, então essa é outra consideração.

Dito isto, com o aumento dos veículos elétricos, também pode haver uma nostalgia crescente dos carros clássicos nos anos seguintes.

Embora a proibição de carros a gasolina não chegue há alguns anos, não há mal em se envolver cedo e comprar um veículo elétrico antes disso.

Os carros elétricos tradicionalmente têm sido significativamente mais caros do que os de motores de combustão, mas à medida que a tecnologia avança, os custos diminuem.

Com mais fabricantes mudando para totalmente elétricos nos próximos anos, os preços deverão cair ainda mais.

Atualmente, existem muitos ótimos veículos elétricos disponíveis para compra , sendo alguns comparáveis em termos de preço às alternativas à gasolina.