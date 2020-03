Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O icônico Batman, disso não há dúvida. Um dos personagens mais memoráveis e ressonantes de qualquer meio no século passado, e muito menos se você se limitar aos quadrinhos, ele inspirou gerações de filmes, jogos e outros vínculos.

Através dessa longa lista de aparições, sempre existem algumas variáveis-chave para os fãs procurarem, para ver como eles gostam da visão de um criador ou diretor do mundo cheio de crimes do Batman.

Isso pode significar o Batsuit, suas ferramentas e Batarangs, ou várias outras coisas, mas hoje estamos olhando especificamente para Batmobiles, os tanques de barra futuristas que ele dirige entre cenas de crime, Arkham Asylum e onde mais ele possa precisar ir.

Aqui está a nossa lista dos Batmobiles mais icônicos de todos os tempos.

Estamos começando onde tudo começou. Ok, bem, não exatamente - o icônico programa de TV de 1966, estrelado por Adam West, não foi a primeira vez que Batman apareceu nas telas, nem a primeira vez que dirigiu seu próprio veículo, mas antes ele usava carros normais. Este foi o primeiro Batmóvel propriamente dito, com aquele lindo detalhe vermelho e janelas bulbosas.

Sem isso para iniciar a tendência, quem pode dizer se o Batman se tornaria tão sinônimo de seu veículo de escolha?

Batman Begins parece o começo do fenômeno moderno dos filmes de super-heróis que podem ser ... bons? Ele modernizou o formato de maneira inteligente e seu Batmóvel realista faz parte disso - a ponto de ninguém o chamar a qualquer momento. É o Tumbler, e faz fronteira com um tanque, pesado e pesado, mas poderoso.

Ele tem papéis importantes a desempenhar ao longo da trilogia superlativa de filmes de Christopher Nolan, e pode não ser muito extravagante, mas ainda tem um lugar na história trancado.

O diretor Matt Reeves forneceu esta imagem do Batmóvel em seu próximo filme, O Batman, e estamos felizes. É mais uma entrada na coluna realista, parecendo um muscle car mais potente do que um supercarro, e podemos apenas supor que seu motor soará titânico quando estiver a todo vapor com Robert Pattinson ao volante.

Os anos de pico do Batmóvel, em termos de designs distantes, foram definitivamente os anos 80 e 90, como evidenciado pelo esforço icônico de 1989. É tão alongado e quase como uma caricatura, mas gerou imitadores e inspirou crianças em todo o mundo a querer carros que quase não fazem sentido físico. Esse motor a jato como protuberância na frente também sugere poder extremo.

Voltando aos esforços modernos, o filme pode ter sido um fedor absoluto (e essa é a versão gentil), mas o Batmóvel dado ao Batman de curta duração de Ben Affleck foi muito legal - está a meio caminho entre um tanque, como o Tumbler, e um veículo, e muito mais militar em seus estilos, mas também tinha um tipo de realismo que significava que não parecia absurdo dirigindo por aí.

Se você está falando absurdo, é claro, o título geralmente tem que ir para o risível Batman & Robin, que quase não fez nada de bom. Vamos dizer, educadamente, que o uso de cores em seu Batmóvel é pelo menos extravagante, mas com toda a honestidade, estamos longe de ser vencidos por ele. As asas na parte traseira são um toque especial para quão inúteis elas seriam!

Você pode, brevemente, estar pensando que estamos trapaceando aqui - não é um Batwing? Não, é apenas um Batmóvel voador, rangendo em um detalhe técnico, porque um carro voador ainda é um carro. A divertida e sombria série animada Batman Beyond é de onde vem esta versão, e nós amamos suas bordas estilizadas e irregulares. Em formatos animados, é menos importante parecer credível, de modo que os artistas realmente ultrapassaram os limites do que Bruce Wayne pode entender.

O gótico aparece em destaque no carro de Batman Forever - a tampa do motor é quase como uma estrutura de caixa torácica, dando à lata uma aparência quase viva, como o focinho de algum dragão esquelético. Estamos um pouco fora de pista por lá, mas há definitivamente uma vantagem sinistra neste Batmóvel. Ainda assim, é memorável, o que é altamente pontual em nossos livros.

Batman Returns serve um Batmóvel clássico que é elegante e sutil comparado aos que seriam seguidos, com asas flanqueando seu tubo de escape traseiro do motor a jato que não parece ridiculamente grande demais. Também gostamos particularmente dos detalhes dessas calotas.

Novamente, este Batmóvel animado mostra como os animadores podem pegar o que é realista e esticá-lo para ser mais impressionista e vago, transmitindo o que é quase um sentimento no carro do Batman, tanto quanto é um carro real. O clássico Animated Series Batmobile é um ícone icônico.

Um esforço animado de um tipo um pouco diferente, este Lego Batmobile é muito divertido, até porque você pode comprar e fazer você mesmo se tiver jovens em casa (ou se você gosta de construir).

Ok, vamos levantar as mãos. Desta vez, literalmente, estamos trapaceando - claramente este é um cavalo, não um carro. Dito isso, no entanto, estamos incluindo por causa de uma reviravolta divertida no veículo do Batman, e pelo fato de ainda ser um cavalo de aparência muito intimidadora. Parabéns ao Batman Ninja por esse.

Nossa entrada final vai para o célebre videogame Arkham Knight, que colocou o Batmóvel na frente e no centro. É praticamente um tanque, exceto loucamente manobrável com pneus que podem levá-lo em qualquer direção, e as seções onde você o dirige pela cidade cheia de crimes são uma diversão soberba. É uma grande vitrine de quão poderoso o Batmóvel pode ser.