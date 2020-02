Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quanto mais você estiver no carro que dirige, maior a probabilidade de oferecer uma proteção extra, além do seu próprio sistema de travamento. As travas do volante, dependendo de quem você pergunta, são um pouco demais ou uma maneira inteligente e visível de impedir possíveis ladrões.

As fechaduras, no entanto, também são tradicionalmente de baixa tecnologia, simplesmente travando a roda no lugar para impedir que o carro seja conduzido. Agora, porém, Halfords revelou um salto para o formulário. A pista está no nome de seu novo bloqueio de direção da barra T de impressão digital.

A trava de metal possui um leitor de impressões digitais em sua superfície superior, que pode destravar a barra T, permitindo que você use o veículo. Ele pode armazenar até 20 impressões digitais diferentes, o que significa que você pode ter 20 usuários diferentes, se cada um tiver o prazer de ter apenas um dígito mapeado para o veículo ou usar 10 dos slots para registrar todos os seus dedos e polegares. .

O bloqueio é carregado por uma porta USB, mas Halfords não disse quanto tempo vai durar entre as recargas.

É claro que, embora o desbloqueio com uma impressão digital seja conveniente para o proprietário, sem dúvida isso não altera drasticamente as implicações de segurança - um ladrão não teria a chave da fechadura da velha escola e, presumivelmente, não terá o seu dedo. lá também, então, em ambos os casos, a força bruta entraria em cena. O tempo dirá a eficácia do bloqueio nesse sentido.

No entanto, se você gosta de um pouco da tecnologia de travamento atualizada para o seu carro, o Travão de Direção com Barra T de Impressão Digital está disponível na Halfords agora e custa 59,99 libras.