Por que o governo britânico quer proibir carros híbridos?

A adição de híbridos à proibição proposta pelo governo do Reino Unido para carros pode ter surpreendido algumas pessoas. Os carros híbridos não são uma coisa boa?

O anúncio de Boris Johnson de que o Reino Unido está mudando sua proibição de vendas de gasolina, diesel e carros híbridos para 2035 - em vez de 2040 - foi bem recebido pelos ambientalistas, causando uma onda de preocupação na indústria automobilística, com Mike Hawes, diretor executivo do SMMT - Society of Motor Manufacturers and Traders - dizendo :

" É extremamente preocupante que o governo aparentemente tenha movido as metas para os consumidores e a indústria em uma questão tão crítica. Os fabricantes estão totalmente investidos em um futuro com zero emissões, com cerca de 60 modelos de plug-in no mercado e 34 outros em 2020 ".

Talvez a redação já estivesse na parede para híbridos, já que a concessão de carro plug-in (PICG) foi revisada e retirada dos híbridos em 2018. O PICG é um subsídio do governo para ajudar aqueles que procuram veículos de baixa emissão e atualmente está em £ 3500 para carros totalmente elétricos.

Carros híbridos , ao que parece, podem ter seguido seu curso aos olhos do governo. O desafio que os híbridos enfrentam é que eles são um compromisso. Para os motoristas, esse foi um compromisso que eles estavam dispostos a aceitar e o lançamento do Toyota Prius há mais de 20 anos - com a nova tecnologia híbrida - foi visto como um avanço.

Popular entre os motoristas de minicab, a vantagem que o Prius oferece (e, por extensão, todos os híbridos) é que você não gasta energia ao frear - ele é regenerado e usado para carregar a bateria no carro, o que pode contribuir para alimentar o carro. veículo, reduzindo a carga no motor de combustão.

No entanto, essa é apenas uma tecnologia realmente benéfica quando você freia com frequência. Isso o torna ótimo para a condução suburbana de parada / partida, mas na estrada, o lado híbrido do veículo acrescenta pouco além do peso, muitas vezes tornando os híbridos menos eficientes do que um diesel convencional.

Os híbridos plug-in têm maiores vantagens e a popularidade de algo como o Mitsubishi Outlander PHEV demonstrou isso. Ter um alcance elétrico que você pode carregar em casa significa que viagens curtas podem não gerar emissões - mas com uma média de cerca de 48 quilômetros de direção elétrica oferecida por esses veículos, o compromisso ainda é muito aparente.

Parte da aceitação de híbridos foi indubitavelmente motivada por incentivos fiscais para carros da empresa, independentemente de o proprietário realmente usar a funcionalidade de plug-in ou não, o que significa que esses carros geralmente emitem o mesmo que qualquer outro veículo com motor a combustão. estrada.

Na realidade, a inclusão de híbridos não deve ser realmente uma surpresa e isso pode afetar adversamente o mercado em expansão para esses carros nos próximos 15 anos. Muitos fabricantes têm hibridação em seu plano de implementação nos próximos 5 anos, mas isso pode causar uma pausa. Vale a pena investir continuamente em híbridos se você não conseguir vendê-los?

Subjacente à posição do Reino Unido está o estado da infraestrutura de cobrança de veículos elétricos. Embora exista uma lenta expansão dos pontos de carregamento - e a substituição de carregadores antigos por unidades mais poderosas - ainda existe a sensação de que o Reino Unido realmente precisa é de uma estrutura de carregamento nacional e não de uma coleção frouxa de empresas privadas. A alternativa - hidrogênio - está ainda mais atrás da elétrica.

Certamente, veremos 15 anos de mudança, porque a demanda por pontos de carregamento elétrico está prestes a aumentar, e atualmente o Reino Unido está longe de oferecer a conveniência de gasolina e diesel aos motoristas.