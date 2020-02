A proibição do Reino Unido às vendas de veículos a diesel e gasolina está chegando a 2035

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido está mudando seus planos com relação à proibição da venda de veículos a diesel e gasolina, depois que seu cronograma existente foi criticado por ser muito conservador para cumprir a meta geral de neutralidade de carbono até 2050.

A versão anterior da proibição de vendas de veículos novos estava planejada para entrar em vigor em 2040 , mas especialistas observaram que isso seria tarde demais para ter um impacto significativo nas emissões de carbono do Reino Unido até 2050.

Portanto, está sendo antecipado para 2035, o mais tardar, segundo relatos. Boris Johnson esboçará os planos em um evento das Nações Unidas hoje, antes da próxima Cúpula do Clima da ONU em novembro.

O encontro, COP26, ocorrerá em Glasgow e provavelmente atrairá manchetes, à medida que os líderes mundiais novamente tentarem demonstrar que estão enfrentando a crise climática com sérias contramedidas.

Entende-se que a proibição de carros no Reino Unido também está sendo considerada para implementação ainda antes de 2035, o que dará aos ativistas a esperança de que mais terreno possa ser construído sobre o que ainda soa como um objetivo distante.

A outra grande mudança nas propostas é a adição de veículos híbridos - o que significa que os novos veículos vendidos a partir de 2035 terão que ser puramente elétricos ou movidos a hidrogênio, sem nenhum lado de dupla finalidade em seu design. Inicialmente, esperava-se que os híbridos fossem incluídos na primeira versão da proibição, mas isso não foi o caso.

No fundo deste anúncio, a ex-presidente da COP26, Claire ONeill, conversou com a mídia sobre os riscos associados às promessas climáticas do primeiro-ministro Boris Johnson. Ela foi demitida do cargo no início deste ano e alega que o governo não leva a sério a crise climática, e está se movendo para obter vitórias fáceis na mídia, sem um trabalho substancial em segundo plano.