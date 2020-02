Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Comprar um carro novo nunca é uma escolha fácil, ainda mais quando você está começando na estrada e coisas como preços de seguros podem tornar a maioria dos carros irrealisticamente caros.

Felizmente, existem muitos superminis acessíveis a serem considerados, ideais para jovens condutores por várias razões.

A pesquisa da Compare the Market reuniu uma lista dos carros mais acessíveis para novos condutores, com base no preço, custos de seguro e economia de operação. Estamos quebrando-os aqui para você aproveitar.

O Volkswagen Up básico vem com um pequeno motor de 1,0 litro, mas que é capaz de até 89 cv. Os modelos menores também têm economia de combustível brilhante, com cerca de 54mpg, tornando-o tão acessível quanto divertido.

O VW Up geralmente está no grupo de seguros dois e, portanto, é uma ótima opção para jovens motoristas que geralmente são penalizados por sua idade. Analisamos o Up GTi mais poderoso e achamos muito divertido dirigir e os jovens pilotos também vão adorar.

Pode não ser tão elegante ou sofisticado quanto o Volkswagen Up, mas o Skoda Citigo ainda está no topo da lista, graças a um preço inicial mais baixo e a um dos grupos de seguros mais baixos também.

Este carro também possui a mesma economia de combustível, tornando-o uma excelente opção para novos motoristas.

O Hyundai i10 é provavelmente um dos carros mais elegantes da lista, também é outro supermini com um motor de 1 litro capaz de apenas 66 cv, o que deve manter os motoristas longe de problemas.

O Hyundai i10 também faz parte de um grupo de seguros baixos e também atinge cerca de 55 milhas por galão. Toda essa bondade custa pouco mais de £ 10.000, por isso é uma ótima opção a considerar.

O Citroën C1 é o carro mais acessível da linha da empresa, também é outro carro pequeno, mas econômico, que é barato de dirigir e acessível para comprar também.

Este é outro carro de 1,0 litro que é capaz de chegar a 90 quilômetros por galão e também fica em um grupo de seguros baixos.

O Peugeot 108 é lançado como um carro urbano e é aí que ele brilha mais. Embora possa não funcionar tão bem nas rodovias, o 108 ainda pode valer uma olhada se você quiser uma boa volta.

O Peugeot 108 compartilha o mesmo chassi, motor e muito mais que o Citroën C1 e o Toyota Aygo, por isso é facilmente comparável. Quando dirigimos o 108 em 2014, achamos fácil dirigir, barato de operar e agradavelmente acessível.

O Fiat Panda original remonta à década de 1980 e certamente percorreu um longo caminho desde então, com cerca de oito milhões vendidos desde o seu lançamento.

O modelo mais recente mantém o charme do Panda com o bônus adicional de acessibilidade e design conveniente. Ele tem um motor um pouco maior que alguns dos outros carros desta lista (1,2 litros) e, portanto, recebe menos quilômetros por galão, mas ainda é uma ótima corrida.

O conhecido e amado Fiat 500 é uma visão regular na estrada e por boas razões. Certamente, possui um design adorável e uma configuração ecológica, que certamente agradará a um público jovem.

Um robusto motor a gasolina de 68 cilindros e 1,2 litros e quatro cilindros torna o Fiat 500 divertido de dirigir, mas também mantém cerca de 82 quilômetros por galão. É um toque mais caro do que outros carros da lista, mas vale a pena considerar.

O Renault Clio é outro supermini clássico que é muito amado em todo o mundo. Ele chegou às ruas em 1990 e se tornou um dos carros mais vendidos na Europa nos anos seguintes.

Como os outros superminis nesta lista, o Clio é acessível, econômico e ainda agradável de dirigir. Um motor pequeno, excelente mpg e um grupo de seguros baixos fazem deste carro uma ótima opção para novos condutores, embora seja um pouco mais caro comprar.

O Seat Ibiza é um dos carros mais caros da lista, com até o modelo básico custando mais de £ 15.000, mas você recebe muito carro por esse dinheiro. Uma máquina de aparência elegante que também é econômica de operar e divertida.

Nós achamos que a última iteração do Ibiza é um carro muito mais impressionante do que os modelos anteriores e também um motorista cotidiano de excelente engenharia.

O Volkswagen Polo foi um dos nossos carros recomendados em 2018 e também é um dos carros mais vendidos no Reino Unido. Pode não ter o poder e o respeito do Golf, mas ainda é um ótimo carro. Confortável, capaz e barato de operar também.

O Polo aparece no final da lista devido a um alto preço inicial (em torno de £ 15.390) e uma das classificações mais baixas de mpg, mas ainda é um carro que vale a pena considerar.