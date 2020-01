Os pods autônomos sem driver estão sendo testados no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pods autônomos e sem motorista estão sendo testados no Reino Unido, com membros do público podendo viajar sem supervisão.

Essas cápsulas de transporte autônomo estão sendo testadas esta semana no shopping Cribbs Causeway, em Gloucestershire. Os veículos estão sendo testados pela AECOM, uma empresa de infraestrutura que trabalhou com vários parceiros para desenvolver esses veículos.

Antes dos testes públicos, os pods foram submetidos a vários testes rigorosos de segurança liderados pela Universidade de Loughborough. Agora eles estão disponíveis para uso público até 26 de janeiro. Os dados coletados durante os testes serão utilizados para informar futuras pesquisas e desenvolvimento de veículos autônomos.

Esta não é a primeira vez que pods autônomos foram testados no Reino Unido. Em 2015, outro projeto conhecido como LUTZ Pathfinder foi executado em Milton Keynes usando pequenos vagens elétricas capazes de transportar duas pessoas a uma velocidade máxima de 15 km / h. Da mesma forma, em 2016, pods sem motorista estavam sendo testados nas ruas de Cingapura .

Esses testes foram projetados para estabelecer como os pods autônomos podem ser usados com segurança nas vias públicas. Os pods usam vários sensores e sistemas de radar para processar dados em seu entorno - movimentando-se pelo ambiente enquanto respondem por pedestres, ciclistas e muito mais.

Esse novo teste também ajudará a avaliar a reação do público em geral a esse novo meio de transporte, que, espera-se, seja a norma nas vias públicas em um futuro próximo.