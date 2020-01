Fisker Ocean: Um olhar mais atento ao próximo SUV elétrico, construído de forma sustentável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve muita empolgação com o novo SUV elétrico Ocean da Fisker - e tivemos um vislumbre de perto na CES 2020 , mesmo que não pudéssemos pisar na plataforma em que ela estava.

O que é um pouco diferente sobre Fisker é que toda a interação com o cliente será digital; não terá concessionárias no sentido tradicional, embora diga que as pessoas podem visitar "centros de experiência" para ver o carro.

Caso contrário, tudo será feito por meio dos aplicativos iOS e Android da empresa ou de seu site. Você também pode reservar seu veículo agora com um depósito de US $ 250.

O veículo custa US $ 37.499 e deve começar a ser produzido no final de 2021, embora não esteja disponível em volume até 2022. Há também opções de compra de arrendamento e financiamento total.

Assim como a Tesla, grande parte da manutenção e serviços pós-venda também serão resolvidos através do aplicativo - com a empresa pegando e saindo do veículo.

Uma nova experiência radical de serviço e manutenção: os clientes da Fisker nunca precisarão levar seus veículos para manutenção por conta própria, pois a Fisker retirará e devolverá os veículos quando for necessária manutenção ou serviço for solicitado - sinalizado pelo sistema de bordo ou pelo celular aplicativo.

O veículo possui vários recursos inteligentes, incluindo a capacidade de abaixar todas as janelas simultaneamente - até as luzes traseiras e a traseira - nove ao todo. Fisker chama isso de "Modo Califórnia" e diz que foi patenteado.

A empresa ressalta que não apenas oferece uma sensação ao ar livre, mas também pode ser útil se você quiser colocar itens longos na parte traseira da porta traseira.

Assim como o Range Rover Velar, existem maçanetas de porta pop-out, com uma faixa iluminada para que você possa encontrá-las no escuro.

O painel de instrumentos continua sendo um mistério por enquanto - especialmente porque não conseguimos chegar perto dele -, mas há uma tela heads-up ao lado de duas telas sensíveis ao toque, um tablet de 16 polegadas com toque háptico para os menus principais e uma tela de 9,8 polegadas tela em vez do painel de instrumentos.

Fisker diz que haverá "recursos de realidade aumentada", embora não haja indicação de quais serão - e não podemos realmente pensar como isso funcionaria na prática.

O oceano tem cerca de 4,6 m de comprimento, o que cria um espaço para 566 litros (20 pés cúbicos) de espaço atrás dos bancos traseiros para o transporte de material e isso é dobrado com os bancos dobrados para baixo.

Além do modelo básico, todas as configurações terão tração nas quatro rodas. Como você pode ver aqui, existem rodas de 20 polegadas, embora também haja uma opção de 22 polegadas.

A potência dos modelos principais está configurada em 225 quilowatts (acima de 300 cavalos) e um tempo de 0 a 60 segundos em menos de três segundos é o objetivo de Fisker, embora ele diga que divulgará mais detalhes sobre isso à medida que nos aproximamos do lançamento.

O veículo está equipado com a Bateria de Estado Sólido Flexível da Fisker, com capacidade de +80 kWh e alcance de até 300 milhas. Ele vem com um plugue Combo CCS Tipo 2 para carregamento rápido (200 milhas de 30 minutos).

Nos EUA e no Canadá, os veículos Fisker serão reconhecidos automaticamente pelas estações de carregamento de 150kW da Electrify America que, enquanto carregam o Oceam a uma taxa de cerca de 32 km de alcance por minuto de carga. Fisker também diz que oferecerá um número definido de milhas com cada veículo e atualizará isso posteriormente.

Alguns modelos também terão um teto solar completo, que Fisker acredita que pode contribuir cerca de 1.000 milhas por ano - provavelmente dependendo de onde você mora.

De fato, Fisker está tentando posicionar o veículo como o "mais sustentável do mundo", com tapetes totalmente reciclados feitos com redes de pesca antigas, além de um interior vegano e outras peças recicladas. Também se trata de garantir a menor quantidade de poluição possível do processo de fabricação e reutilizar resíduos de materiais como borracha.

Traremos mais informações sobre o próximo Ocean SUV à medida que o recebermos.