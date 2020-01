Táxis elétricos podem ser cobrados sem fio no futuro, julgamento no Reino Unido em andamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido está financiando um julgamento para cobrar táxis elétricos sem fio nas fileiras, em vez de precisar ser conectado às estações de carregamento.

Os táxis elétricos em Nottingham devem ser equipados com hardware de carregamento sem fio como parte de um teste de seis meses na região.

O Departamento de Transportes está investindo 3,4 milhões de libras no esquema piloto, que cobrará táxis nas fileiras da cidade enquanto aguardam os passageiros. Se for bem-sucedido, poderá ser implementado em outras áreas do Reino Unido, mesmo como uma opção para veículos de consumo.

"Os motoristas de táxi no país estão na vanguarda da revolução dos veículos elétricos, desempenhando um papel de liderança na redução da poluição do ar em nossos centros das cidades onde as pessoas vivem, fazem compras e trabalham", disse o secretário de Transportes Grant Shapps.

"A nova tecnologia sem fio tornará o uso de um táxi elétrico mais rápido e mais conveniente, permitindo que os motoristas carreguem na fila de táxis antes de partir com o próximo passageiro".

Inicialmente, 10 táxis elétricos da Nissan e da LEVC em Nottingham serão equipados com a tecnologia necessária para aproveitar ao máximo a carga condutiva.

O esquema está sendo executado em parceria com Cenex, Sprint Power, Shell, Conselho da Cidade de Nottingham, Transport for London e Coventry University.

O Conselho da Cidade de Nottingham manterá a propriedade dos veículos e fornecerá aluguel gratuito aos motoristas: "Nottingham está animado para sediar o julgamento desse novo tipo de tecnologia inovadora de cobrança, mantendo-nos à frente do pacote", explicou o vice-líder, conselheiro Longford.

"[Isso] potencialmente nos dará um passo adiante em direção ao nosso objetivo de sermos neutros em carbono até 2028."