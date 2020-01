Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A General Motors planeja anunciar uma picape Hummer totalmente elétrica no próximo mês, de acordo com um novo relatório.

O Wall Street Journal disse que o veículo será lançado durante o Super Bowl 2020 em 2 de fevereiro através de um novo comercial estrelado por LeBron James. Ele também disse que a GM planeja vender o caminhão a partir de 2022. O veículo exibirá o nome Hummer, mas será vendido sob a marca GMC.

A GM parou a produção do Hummer cerca de uma década atrás. Uma reviravolta civil no icônico Humvee militar, o Hummer era o garoto-propaganda de uma era de consumo de combustível. O SUV exagerado aproveitou seu tempo no centro das atenções, tornando-se sinônimo de herói de ação Arnold Schwarzenegger. Mas o aumento dos preços do gás e a crise financeira de 2008 provocaram mudanças e o fim do Hummer.

Com o interesse em veículos elétricos aumentando ao mesmo tempo em que aumenta a preocupação ambiental, houve muitos rumores sobre o Hummer renascer como uma máquina off-road limpa, verde e de grandes dimensões. A Bloomberg afirmou pela primeira vez no verão passado que a GM queria ressuscitar a marca Hummer. Mas, na época, estava longe de ser qualquer tipo de confirmação. Sem mencionar que SUVs elétricos no mercado eram bastante raros.

Dito isto, SUV e picapes são extremamente populares nos EUA no momento. E a GM disse que planeja lançar 20 novos veículos elétricos em todos os seus mercados globais até 2023. Talvez pense que um anúncio do Super Bowl seja o caminho certo para finalmente celebrar o renascimento do Hummer como um EV moderno.