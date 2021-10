Melhores veículos Bond: os melhores carros, aviões e muito mais dos filmes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você pensa nos filmes e veículos de James Bond na mesma frase, provavelmente pensa imediatamente em Aston Martin. No entanto, o meio de transporte escolhido por Bond incluiu muitos outros veículos ao longo dos anos. Alguns esquisitos e malucos, simplesmente magníficos.

Estamos reunindo os melhores veículos dos filmes de James Bond para você aproveitar. De Aston Martins veloz a monstros de alta tecnologia.

Lotus Esprit S1

O Aston Martin DB5 pode ser o mais conhecido e icônico de todos os carros Bond, mas o Lotus Esprit S1 é possivelmente um dos nossos favoritos. Afinal, quem não gostaria de um carro que pudesse dirigir debaixo dágua sem enferrujar ou afundar nas profundezas? Além disso, parecia incrível também.

Em 2014, aquele carro foi colocado à venda em um leilão do eBay por US $ 1 milhão .

The Sunbeam Alpine

Ok, então pode não ser "o melhor", mas é o primeiro carro Bond. O Sunbeam Alpine pode não ter sido o mais sexy dos carros, mas teve algum impacto e foi até preferido por Stirling Moss.

Este carro desempenhou um grande papel no Dr. No de 1962 e também esteve envolvido em algumas perseguições de carros clássicos. Não tinha os dispositivos de outros carros Bond, mas Bond conseguiu estilizá-lo.

Acrostar BD-5J

O hilário e fofo Acrostar BD-5J era um minúsculo jato que apareceu na sequência de abertura de Octopussy em 1983 e viu Roger Moore em suas travessuras habituais.

O Acrostar era um avião real e veio em forma caseira permitindo que os pilotos construíssem o seu próprio. Foi uma coisa pequena e impressionante também, atingindo a velocidade máxima de 232 mph.

Citroën 2CV

Um dos veículos Bond mais improváveis, o Citroën 2CV acrescentou alguma hilaridade ao clássico de Bond de 1981, For Your Eyes Only. Ele foi golpeado, esmagado e envolvido em uma clássica perseguição em declive que o viu pulando sobre um carro vilão no processo.

Barco crocodilo

Bond não trata apenas de carros velozes e mulheres velozes; às vezes, ele usava outras maneiras interessantes, hilárias ou engenhosas de se locomover.

Em Octopussy, Roger Moore usou este barco de um homem só disfarçado de crocodilo para se esgueirar. Completamente clássico.

Toyota 2000 GT

O Toyota 2000 GT que apareceu em You Only Live Twice era uma edição muito especial de um carro que já tinha visto apenas uma corrida limitada. Apenas 300 desses carros foram produzidos. Foi visto como o primeiro supercarro japonês e foi considerado muito divertido de dirigir.

O que apareceu no filme era uma versão falsa com capota de lona do carro clássico. Você não poderia comprar uma versão conversível deste carro, ele foi feito dessa forma apenas para o filme de Bond e alguns dizem que foi apenas o caso porque Sean Connery era muito alto para o modelo padrão.

BMW 750iL

O BMW Série 7 é conhecido por ser um veículo de alta qualidade e luxo. Mas o 750iL de Bond era ainda mais especial. Não só embalou o clássico motor V12 de 5,4 litros, mas também ostentava um armamento que incluía 12 foguetes, bombas de gás lacrimogêneo, um chassi reforçado e muito mais.

O destaque provavelmente foi o sistema que permitiu ao Bond de Pierce Brosnan controlá-lo remotamente usando seu telefone.

Ford Mustang Mach 1

Os muscle cars americanos não são o que você esperaria ver um agente secreto britânico dirigindo, mas Bond sempre foi cheio de surpresas.

Em Diamonds Are Forever, Sean Connery o usou para escapar da polícia em uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Las Vegas. A cena clássica incluiu ver Bond colocando o carro sobre duas rodas para descer por um beco estreito.

AMC Hornet

O Hornet pode não ser o mais sexy dos veículos de Bond, mas teve uma das performances mais memoráveis da série. Durante The Man with the Golden Gun de 1974, Bond de Roger Moore deu um salto em saca-rolhas de 360 graus através de uma ponte quebrada enquanto perseguia Scaramanga.

Uma manobra incrível que rendeu ao carro um lugar no Guiness World Records por realizar a "primeira espiral astro usada em um filme".

Jaguar CX75

O Jaguar CX75 apareceu no Spectre de 2015, mas não como o carro de Bond, mas sim como o do Sr. Hinx - um dos assassinos trabalhando para Spectre.

Sete desses carros foram fornecidos para o filme e aparentemente foram "construídos em torno de uma estrutura construída de acordo com as especificações do Campeonato Mundial de Rally". O CX75 foi equipado com um motor 1.6 turbo e supercharged apoiado por dois motores elétricos tornando-o ágil e bacana.

Aston Martin Vanish

Embora não seja muito considerado no mundo real, este carro foi bastante impressionante em Die Another Day. Não só estava cheio de dispositivos e armas usuais, mas também podia ficar invisível com o mero clique de um botão. Quem não gostaria disso?

Shooterz

O Aston Martin DB5

Claro, nenhuma lista dos melhores veículos Bond estaria completa sem o icônico Aston Martin DB5. Ele apareceu em vários filmes de Bond, incluindo Goldfinger, Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies e Casino Royale.

Este carro icônico ostentava todos os tipos de dispositivos, desde lâminas de corte de rodas a metralhadoras embutidas nas asas dianteiras e muito mais. Um dos carros oficiais foi leiloado em 2010 e outro foi leiloado na Sothebys em 15 de agosto de 2019. Foi vendido por US $ 6 milhões e troco.

Aston Martin V8 Volante

Outro carro Bond clássico, desta vez do The Living Daylights. O Aston Martin V8 Volante pode não ter sido o Aston mais elegante ou interessante, mas ainda era um cracker. Especialmente interessante com a capacidade de brotar céus de repente e rasgar as encostas nevadas. A adição de impulsionadores de foguete só tornou o V8 Volante ainda mais atraente.

Pequena Nellie

Em You Only Live Twice, Bond usou um Gyroplane Wallis WA-116, divertido conhecido como Little Nellie. Ao contrário das versões disponíveis no mercado, este estava equipado com metralhadora, lança-foguetes e lança-chamas. Também foi usado em uma das únicas batalhas aéreas de James Bond.

Tuk-Tuk

Outro veículo Bond clássico que não deve ser subestimado. Bond usou este táxi de três rodas em Octopussy para escapar rapidamente. Claro, como outros veículos da série, este Tuk-Tuk embalado mais sob o capô do que qualquer um esperava. O resultado foi uma sequência brilhante de perseguição irônica pelas ruas indianas.

