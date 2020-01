O que é um híbrido, híbrido de carregamento automático e híbrido de plug-in?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O termo "híbrido de recarga automática" entrou em cena no ano passado, vendo muitas pessoas comentando àqueles com híbridos de plug-in que deveriam ter adquirido o modelo de "recarga automática".

Mas o que realmente significa toda essa conversa sobre híbridos? Vamos explicar o que são todos esses carros híbridos.

Na sua forma mais pura, um híbrido é um carro que possui um motor de combustão e uma bateria. Ele usa uma combinação de ambas as fontes de energia para permitir que você dirija o carro e há uma ampla variedade de tipos e configurações diferentes de híbrido.

Todos os híbridos gerenciam o fluxo de energia automaticamente e muitos permitem que você opte por dirigir exclusivamente com eletricidade (a partir da bateria), se desejar. Isso significa que o carro funciona sem emissões pelo tubo de escape e silenciosamente sem o ruído do motor funcionando.

De um modo geral, o objetivo dos carros híbridos é reduzir as emissões do tubo de escape e reduzir o consumo de combustível tradicional, permitindo o potencial de redução dos custos com automóveis. Também existem taxas reduzidas quando se trata de cobranças ou impostos ambientais em algumas áreas.

Híbrido de carregamento automático é um termo de marketing em que Lexus e Toyota estão indo realmente para a cidade. É muito usado em publicidade e está sendo usado para diferenciar entre híbridos de plug-in e aqueles que não têm a opção de conectá-los.

Na realidade, um híbrido de carregamento automático é um híbrido normal. No anúncio abaixo, a Lexus parece se vangloriar de "nenhum plugue" como um benefício, mas, na realidade, todos os híbridos são auto-carregáveis (assim como os veículos elétricos ) até certo ponto.

Os carros híbridos usam a regeneração para recarregar a bateria: em vez de frear por fricção e transformar essa energia cinética (o movimento para frente) em calor desperdiçado pelos freios, ele é usado para acionar um gerador para recarregar a bateria de bordo. Eles também podem usar o motor para recarregar a bateria.

Como tal, os híbridos de auto-carregamento são melhores na condução de arranque contínuo: se conduzir apenas a uma velocidade constante na auto-estrada, as oportunidades de recuperação de energia são reduzidas. E você só poderá percorrer uma milha ou duas com a bateria sozinho, antes que o motor precise acionar e recarregar a bateria. Por fim, lembre-se de que você não pode obter energia do nada - portanto, se você não estiver conectando-o, estará usando o motor de combustão.

O exemplo clássico de um híbrido regular - ou auto-carregado - é o Toyota Prius . É basicamente o carro que iniciou a revolução híbrida nos grupos motopropulsores e existem muitos modelos Toyota e Lexus que oferecem essa tecnologia.

Portanto, é um híbrido que você não pode conectar - e aqui estão alguns exemplos:

Os híbridos plug-in (ou PHEV - veículo elétrico híbrido plug-in) vêm com o benefício de permitir que você recarregue a bateria conectando-a à rede elétrica. Isso significa que você não depende da recuperação de energia por meio da regeneração para carregar a bateria ou do uso do motor como gerador para carregá-la.

Isso significa que você pode sair de casa sabendo que possui uma bateria cheia. Como as baterias dos híbridos plug-in são maiores que os híbridos com carregamento automático (normalmente, você pode dirigir 48 km com apenas a bateria), você pode optar por dirigir em ambiente urbano ou local no modo bateria, alternando apenas para o motor quando em estradas maiores, onde o alcance pode ser uma preocupação.

A regeneração da frenagem ainda funciona no híbrido plug-in, como faria em um híbrido de "auto-carregamento"; portanto, em essência, você não perde nada. Os híbridos de plug-in estão se tornando amplamente disponíveis, mas geralmente são mais caros que o mesmo carro que um híbrido comum, devido às adaptações necessárias para carregar e a bateria maior.

O Hyundai Ioniq e o Toyota Prius estão disponíveis como híbrido regular ou híbrido de plug-in e há uma diferença de preço de £ 5.000 entre os dois - mas ambos os modelos de plug-in também possuem baterias de maior capacidade, oferecendo mais potência e maior autonomia somente elétrico.

aqui estão alguns exemplos:

Um híbrido leve provavelmente não deveria estar nessa lista. Mas, de acordo com nossa definição inicial do que é um carro híbrido, estamos incluindo aqui.

Um híbrido leve é um carro que possui uma bateria secundária, além de um motor de combustão, executando um sistema elétrico secundário. Este sistema pode ser usado para retirar parte da carga do motor, reduzindo assim o consumo de combustível.

A Audi, por exemplo, possui um sistema MHEV (veículo elétrico híbrido leve) que fará coisas como permitir que o carro estacione com o motor desligado por até 40 segundos, além de girar o motor novamente para acelerar para melhorar a dinâmica de direção do carro e melhorar a experiência de parada / partida. A economia de combustível relatada é de cerca de 0,7 litros por 100 km.

Embora os híbridos com carregamento automático e plug-in provavelmente sejam algo que você compra e compra deliberadamente porque deseja reduzir as emissões do tubo de escape, o MHEV é uma vantagem menor. aqui estão alguns exemplos:

Por fim, se o objetivo é reduzir os custos ambientais envolvidos no automobilismo, é preferível um híbrido plug-in. Isso permitirá que você use o carro para viagens curtas inteiramente a partir da bateria - a corrida na escola, as compras semanais, talvez o trajeto - para que você possa carregar em casa e reduzir as emissões e os custos de combustível.

Quando se trata de reduzir os custos de combustível em todas as condições, os híbridos não se saem tão bem em viagens mais longas na rodovia, porque a bateria realmente não oferece muita assistência e, normalmente, um diesel convencional é mais barato de operar (em custos de combustível) do que um híbrido . Aqui, o arranjo MHEV pode ser mais eficiente (já que é basicamente um diesel com algumas eficiências adicionadas).

Por fim, se você deseja reduzir os custos de emissões e combustíveis em distâncias mais longas, a eletricidade pura pode ser a resposta para você. Agora que as 300 milhas estão se tornando mais comuns e uma recarga custando substancialmente menos do que um tanque de diesel - e sem emissões pelo tubo de escape - são apenas aqueles que desejam longas distâncias sem ter que parar para carregar quem lutará com um carro elétrico.