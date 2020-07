Como carrego meu carro elétrico?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma das maiores barreiras à adoção de carros elétricos é o carregamento. O medo de não poder carregar o carro, não encontrar um carregador ou não descobrir como ele se encaixa em sua vida pode impedir que os clientes em potencial considerem um veículo elétrico (EV) como seu próximo carro.

Então, vamos explicar como o carregamento de carros elétricos funciona no mundo real.

Não, não mesmo. A maioria das pessoas carrega seu carro elétrico em casa durante a noite, com o carregamento público necessário apenas em viagens longas. É mais complicado que entrar em um posto de combustível? Sim, pode ser.

O Zap-Map - que mantém um banco de dados ao vivo do número de carregadores no Reino Unido - diz que existem mais de 11.000 locais de carregamento no Reino Unido, com mais de 32.000 conectores (no momento da redação deste artigo). Estes estão em locais comuns, como estacionamentos de restaurantes, shopping centers ou estações de serviço de rodovias, por exemplo.

A solução mais simples é a cobrança em casa, mas se isso não estiver disponível, você pode estar em pontos de carregamento em estacionamentos públicos ou no local de trabalho. Depende muito de como você deseja usar o seu carro e se ele precisa ser totalmente carregado o tempo todo.

Atualmente, existem três tipos diferentes de cobrança para veículos elétricos (embora as coisas não sejam padronizadas, portanto, há muita variação):

Lento (CA, 3kW) - a maioria dos carros vem com um cabo de 3 pinos para carregar de uma tomada doméstica comum.

Rápido (CA, 7kW-22kW) - a partir de uma caixa de parede doméstica ou de uma estação de carregamento pública, você deve obter um cabo com o carro.

Rápido (CA, 43kW; CC, 50-350kW; Tesla Supercharger V3, 250kW) - os carregadores rápidos que você encontrará na estrada, o cabo está conectado ao carregador.

Existem corrente alternada de corrente alternada (como sua fonte de alimentação doméstica) e carregadores de corrente contínua de corrente contínua. Os carregadores CA são de menor potência, os carregadores CC são de maior potência.

No entanto, o próprio carro desempenha um papel na taxa de carregamento, pois controla o fluxo de energia para a bateria do carro através do carregador a bordo. Isso significa que a velocidade na qual um carro individual será carregado, quando conectado a uma fonte de energia, variará.

Por exemplo, alguns fabricantes ( Audi e-tron, por exemplo ) vêm com carregamento CA de 11kW como padrão e oferecem carregamento CA de 22kW como opção. Portanto, você pode conectar seu carro a um carregador de 22kW, mas ele pode cobrar apenas 11kW, porque a taxa cobrada é regida pelo carro - portanto, verifique as letras pequenas do seu carro.

Da mesma forma, embora haja carregamento de até 350kW em algumas redes, muitos carros suportam apenas carregamento de 100kW, para que eles não cobrem mais rápido.

Aqui estão alguns exemplos para carros comuns cobrando velocidades a várias taxas:

Nissan Leaf (40kWh): 3kW - 21 horas, 7kW - 7,5 horas, 50kW - 60 minutos a 80%

Jaguar i-Pace (90kWh): 3kW - 30 horas, 7kW - 12 horas, 50kW - 85 minutos a 80%

Tesla Modelo S (100kWh): 3kW - 25 horas, 7kW - 11 horas, 120kW - 40 minutos a 80%

Nada no carregamento do carro é absoluto, porque existem muitas variáveis, como temperatura ambiente, condição da bateria e número de pessoas que usam a estação de carregamento, de modo que tudo é uma aproximação. Também vale a pena notar que os carros variarão a velocidade com base no nível de carga - até 80% cobrará rapidamente, antes de cair para uma carga mais lenta nos últimos 20%.

Provavelmente, seu carro virá com os cabos necessários para carregamento doméstico lento (ou seja, um plugue de três pinos / UE em uma extremidade) e carregamento rápido CA, que geralmente é um cabo destacável que você conectará ao carregador e ao carro. Por fim, para um carregamento rápido de corrente contínua, o cabo geralmente é fixado permanentemente no carregador - como uma bomba de combustível - para que você apenas precise conectá-lo ao carro.

No entanto, os conectores não são todos padrão, mas muitos parecem semelhantes.

Esse é o padrão para carregamento na Europa e provavelmente será o que você recebe em uma caixa de parede doméstica ou em um carregador CA público como você encontra no supermercado. Provavelmente, seu carro terá um soquete Tipo 2 e um cabo Tipo 2 na bagageira. O tipo 2 geralmente será usado para carregamento CA em taxas lentas e rápidas.

Você encontrará o Tipo 2 em muitos carros - Hyundai Ioniq, BMW i3, Audi e-tron.

Esse é um dos padrões usados para carregamento rápido e é o padrão na Europa. É chamado de "combinado" porque a parte superior do carregador é do tipo conector 2, com alguns pinos adicionais na parte inferior para a corrente direta. Isso significa que, no próprio carro, um carregador Tipo 2 se conectaria à seção superior para carregamento CA, mas o carregador CCS rápido também se conectaria na parte inferior para a carga CC. Como esta é uma solução CC de carregamento rápido, o cabo é conectado permanentemente à "bomba" do carregador.

Como o Tipo 2 faz parte dessa conexão, você encontrará frequentemente o CCS nesses carros do Tipo 2 - Hyundai Ioniq, BMW i3, Audi e-tron.

O CHAdeMO é um conector maior usado para carregamento rápido de corrente contínua e você provavelmente o encontrará no Nissan Leaf ou, como na foto acima, à direita, no Kia Soul EV.

O CHAdeMO é uma daquelas soluções rápidas de carregamento DC que você encontrará onde o cabo permanece conectado ao carregador rápido.

A Tesla também usa o conector Tipo 2 na Europa, mas é uma variante que suporta o carregamento rápido de um Tesla Supercharger. Isso significa que há um soquete que utilizará a maioria das conexões, do Supercharger à conexão de cabo a uma caixa de parede. Nos EUA, a Tesla usa um conector diferente.

A rede Tesla Supercharger foi projetada apenas para carros Tesla e, embora você possa conectar um carro com um soquete Tipo 2, não será possível cobrá-lo, porque o carro conversa com o Supercharger para controlar o processo de carregamento. No entanto, o Tesla Model 3 mais recente na Europa possui um conector CCS, o que significa que alguns Superchargers Telsa também possuem CCS, geralmente marcados como para os proprietários do Modelo 3. Observe que, embora o conector se encaixe em outros carros com um soquete CCS, se não for um Tesla, ele não pode usar a rede de carregamento do Tesla.

Há também um conector Tipo 1, embora seja mais antigo e pouco utilizado. Está no Kia Soul EV original (e há um cabo fornecido que se conecta a ele), mas o Kia Soul EV 2020 foi transferido para o CCS.

Embora muitas caixas de parede usem um conector Tipo 2, há também o MK Commando, o soquete industrial, que pode ser usado como conector de fonte, especialmente na Europa, onde o vimos oferecido em hotéis. Nesse caso, você precisará conectá-lo a um cabo do carregador e pode precisar de um adaptador.

Os números fornecidos para cobrança rápida apenas indicam quanto tempo leva para atingir 80%. A razão para isso é a integridade da bateria, porque a parte "rápida" do processo ocorre apenas até 80%, com os últimos 20% muito mais lentos. Isso é para preservar a condição da bateria e evitar superaquecimento.

À medida que o carro gerencia o processo de carregamento, a taxa de carregamento diminui à medida que é preenchida, de modo que os últimos 20% levem muito mais tempo. Se você estiver carregando lentamente, isso não é um problema, porque a bateria não ficará quente, mas com uma carga rápida, isso pode acontecer. Na maioria dos casos, a bateria do carro possui um sistema de gerenciamento térmico que opera para aquecer ou resfriar a bateria, para que ela permaneça dentro da faixa ideal de temperatura operacional.

O carregamento em casa é a maneira mais econômica de carregar seu carro. Você estará em sua tarifa doméstica para iniciantes e, em muitos casos, poderá dizer quando a cobrança ocorrerá ou não. Por exemplo, você pode dizer ao seu carro para carregar apenas fora do pico, para ter uma taxa mais baixa.

Existem diferentes tipos de wallbox, dos 3kW básicos aos 7kW mais padrão, existem modelos com cabos conectados ou aqueles aos quais você se conecta. Uma wallbox precisará ser instalada profissionalmente e, em muitos casos, o custo será subsidiado pelo fabricante do carro. A instalação não é muito cara - você pode obter um wallbox a partir de £ 250 instalado - mas, em alguns casos, comprar um carro novo recebe uma subvenção para uma instalação gratuita do wallbox.

É aqui que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Existem várias redes de cobrança diferentes no Reino Unido e na Europa que você pode acessar em público.

Na maioria dos casos, você precisará de um cartão ou aplicativo para acessar o carregador de uma rede específica. Isso pode parecer confuso, mas depois que você souber o que tem em sua área e o que precisa acessar, ficará muito mais claro.

Por exemplo, a Rede Polar cobrará uma taxa mensal (7,85 libras) para ter acesso aos seus carregadores, mas você poderá cobrar sem custo pela eletricidade que usa - mas também oferece preços com o pagamento conforme a cobrança , especialmente em seu carregador rápido. Você receberá um cartão RFID para tocar em carregadores e é isso. A Polar agora faz parte do grupo BP Chargemaster e é abundante no Sudeste, mas menos em outras regiões.

As rodovias do Reino Unido têm a Rodovia elétrica da Ecotricity instalada, o que exige que você se inscreva e use o aplicativo no seu telefone. Isso permitirá que você inicie e pare a cobrança e cuide da cobrança. Você é cobrado por kW que cobra.

A Ionity, que está instalando alguns dos carregadores mais rápidos do Reino Unido e da Europa a 350kW, permitirá que você use o aplicativo no seu telefone para conectar e pagar.

Outras redes, como o GeniePoint (comum no sudoeste), exigem que você se inscreva, mas depois use um aplicativo da web pelo telefone. Você também pode registrar um cartão RFID (pode ser qualquer cartão, apenas o vincula à sua conta) e paga uma taxa de conexão de £ 1 por carga e, em seguida, por kW que você gasta.

No momento, a configuração de cobrança pública está cheia de variáveis. A abordagem mais fácil é registrar-se em alguns serviços que você encontrará - Polar e Electric Highway, por exemplo - e usar um aplicativo como o Zap Map para ajudá-lo a carregar carregadores locais quando estiver longe de cobrar em casa. Isso também permitirá que você veja se o carregador que você deseja está funcionando - pois isso pode ditar a rota que você escolhe ou onde estaciona, por exemplo.

Alguns fabricantes também estão configurando outros esquemas que permitirão o acesso a várias redes de carregamento diferentes (um pouco como o Tesla), mas você terá que examinar as especificidades individuais de qualquer esquema usado.

Agora, o preço dos carros elétricos também está firmemente na categoria acessível, com modelos básicos custando cerca de 20.000 libras e novos modelos de luxo oferecendo a experiência para ajustar seu preço de mais de 60.000 libras. O governo do Reino Unido ainda está executando o esquema de incentivos PICG, que permitirá que você receba £ 3.500 do preço de um carro elétrico que atenda aos critérios estabelecidos. Você pode ler mais sobre os critérios para veículos elétricos e quanto poderia receber no site do governo do Reino Unido .

Quanto aos custos de eletricidade, isso dependerá das tarifas da rede de cobrança ou da sua tarifa elétrica doméstica (em casa é onde ocorre a maior parte do carregamento, nesse caso, o Energy Saving Trust estima que você pagará em torno de 2 a 4 libras) cada 100 milhas. Cada vez mais, há um esforço em direção aos painéis solares e ao armazenamento doméstico de energia para tirá-lo da rede - com empresas como Nissan e Tesla pressionando isso como uma opção.

Também há menos peças móveis, portanto, os custos de manutenção são muito mais baixos, o que significa que, em média, os carros elétricos são mais baratos de operar do que os carros a gasolina ou diesel. Você também não precisa pagar taxas de emissão e também há incentivos fiscais para usuários corporativos, portanto, os EVs podem ser muito mais acessíveis de operar do que os dispositivos de motores de combustão convencionais.