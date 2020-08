Carros autônomos: explicados os níveis de direção autônoma

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A direção autônoma é um termo com o qual aos poucos nos acostumamos, junto com a energia elétrica e híbrida , conforme os veículos do futuro dominam as estradas.

Ainda estamos bem longe dos carros sem motorista, mas a tecnologia que torna a direção um pouco mais fácil - e mais segura - está aparecendo nos carros subindo e descendo as rodovias.

Mas você deve ter notado que existem diferentes níveis de direção autônoma, de 0 a 5. Mas o que eles realmente significam? Deixe-nos explicar.

A SAE International (Society of Automotive Engineers) publicou o sistema de classificação para os seis diferentes níveis de autonomia em 2014, que foi posteriormente atualizado em 2016 e 2018 com o título "Taxonomia e Definições para Termos Relacionados a Sistemas de Automação de Direção para Veículos Automotores On-Road".

Cada nível é classificado de acordo com o quanto um motorista deve intervir e o quanto ele deve estar atento ao dirigir um veículo autônomo.

Cada vez mais, esses níveis estão sendo referidos em torno da discussão de recursos autônomos em carros.

Existem seis níveis de autonomia no sistema de classificação, variando do nível 0 ao nível 5:

Nível 0: um veículo de Nível 0 pode estar parado na sua garagem agora. Eles não têm controles autônomos ou de direção automática, com todos os aspectos da direção precisando ser cuidados pelo motorista, incluindo a reação aos perigos.

Nível 1: o nível 1 de autonomia é o mais comum nas estradas hoje. Refere-se a carros que possuem sistemas que permitem que o carro e o motorista compartilhem o controle do veículo. O controle de cruzeiro adaptativo, que controla a velocidade e a distância em relação ao veículo da frente, é um bom exemplo, pois o motorista ainda tem que cuidar da direção.

Um recurso de assistência ao estacionamento também é um exemplo de nível 1, pois o motorista deve controlar a velocidade do veículo enquanto o carro cuida da direção.

Há uma série de recursos de segurança na maioria dos fabricantes que oferecem algum nível de autonomia.

Nível 2: os carros do nível 2 possuem sistemas internos que cuidam de todos os aspectos da direção: direção, aceleração e frenagem. No entanto, o motorista deve ser capaz de intervir se qualquer parte do sistema falhar.

O nível 2 também é conhecido como "hands-off". No entanto, o motorista deve manter as mãos no volante o tempo todo e deve estar alerta às condições da estrada.

O piloto automático da Tesla pode ser considerado nível 2, pois pode mantê-lo automaticamente na pista certa na estrada e a uma distância segura do carro da frente quando em um congestionamento. O ProPilot da Nissan também é de nível 2, como encontrado no Nissan Leaf .

Nível 3: os veículos do nível 3 são aqueles que podem ser verdadeiramente considerados autônomos. Freqüentemente chamados de veículos "sem olhos", aqueles que se enquadram no nível 3 podem permitir que o motorista sente-se e relaxe, pois o carro pode cuidar de tudo enquanto dirige ao longo da estrada.

Os motoristas podem usar o telefone com segurança ou assistir a filmes, embora ainda sejam obrigados a estar à disposição para intervir se necessário, portanto, adormecer não é uma opção.

O Audi A8 foi o primeiro carro a reivindicar nível 3 de autonomia, pois pode assumir todos os aspectos da direção, em tráfego lento de até 60 km / h. No entanto, essa atualização nunca chegou ao carro e desde então foi abandonada porque é atualmente uma área cinza regulamentar: se é legal dirigir em um estado "sem olhos" é uma questão diferente - atualmente, você ainda tem que estar no controle o veículo ao dirigir em rodovias públicas.

Nível 4: os carros de nível 4 são chamados de "mind-off", porque são tão capazes que o motorista não precisa intervir, então você pode dormir se quiser.

No entanto, existem algumas restrições, uma vez que o modo de condução totalmente autônomo só pode ser ativado em certas áreas com cercas geográficas ou em engarrafamentos. Se o carro não estiver em uma área específica ou engarrafado, ele deve ser capaz de se colocar em segurança se o motorista não puder assumir o controle em uma emergência.

O melhor exemplo de veículo de nível 4 é o projeto Waymo do Google . Os veículos da Waymo têm operado sem motorista por algum tempo nos Estados Unidos, embora um motorista de teste esteja disponível para o caso de algo dar errado.

Nível 5: os carros de nível 5 são aqueles que não requerem nenhuma interação humana, eles são veículos totalmente autônomos. Exemplos de veículos de nível 5 são táxis robóticos ou o conceito Audi Aicon acima.

Ainda estamos muito longe de colocar os veículos de nível 5 em produção em massa, embora Elon Musk afirme que a Tesla estaria pronta para o nível 5 em 2020.

E, claro, ainda não existe a estrutura legislativa para o Nível 5.

O gigante de compartilhamento de viagens Uber assinou um contrato com a Volvo para desenvolver veículos autônomos juntos. A Volvo vai construir o carro - e a Volvo é conhecida por seus altos níveis de segurança - e o Uber vai levá-lo, consertá-lo e colocá-lo nas estradas na forma de um táxi autônomo.

A Nissan é outra fabricante de automóveis que está buscando táxis autônomos e começou a testar seu serviço Easy Ride em Yokohama, Japão. O plano é ter um serviço de táxi autônomo de pleno direito instalado e funcionando a tempo para as Olimpíadas de Tóquio neste ano.

Como mencionamos, a Tesla também deseja que seu carro seja capaz de ser um táxi autônomo quando você não o estiver usando.

Na maioria dos países, os sistemas de direção autônoma são testados sob certas condições, geralmente com permissões regulatórias especiais. Os sistemas atuais - que alcançam o nível SAE 2 - são classificados como sistema de assistência ao motorista (ADAS), o que significa que o motorista é legalmente responsável pelo veículo e deve permanecer no controle do carro o tempo todo.

A consulta foi iniciada no Reino Unido que examinará a responsabilidade legal por tais sistemas, o que poderia ser visto como um primeiro passo para a mudança legal necessária para colocar carros autônomos nas estradas do Reino Unido.

Escrito por Chris Hall.