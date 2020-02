Carros autônomos: níveis de condução autônomos explicados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Condução autônoma é um termo ao qual estamos nos acostumando lentamente, juntamente com energia elétrica e híbrida , à medida que os veículos do futuro tomam conta das estradas. Ainda estamos longe de carros completamente sem motorista, mas a tecnologia que torna a condução um pouco mais fácil - e mais segura - está aparecendo nos carros nas rodovias.

Mas você deve ter notado que existem níveis diferentes de direção autônoma, de 0 a 5, e apostamos que você realmente não sabe o que eles significam - apenas os caixões na indústria automobilística terão a menor pista.

Portanto, permita-nos explicar exatamente o que cada nível de autonomia significa e se há algum exemplo atualmente disponível na estrada.

A SAE International (Sociedade de Engenheiros Automotivos) publicou o sistema de classificação para os seis níveis diferentes em 2014, atualizando em 2016 e 2018 intitulado "Taxonomia e Definições para Termos Relacionados a Sistemas de Automação de Condução para Veículos Motorizados em Estrada". Cada nível é classificado de acordo com o grau de intervenção de um motorista e com a atenção que ele precisa ter ao volante de um veículo autônomo.

Cada vez mais, esses níveis estão sendo referidos em torno da discussão de recursos autônomos em carros.

Existem seis níveis de autonomia no sistema de classificação da SAE, variando do nível 0 ao nível 5:

Nível 0: veículos de nível 0 são aqueles que provavelmente estão na sua garagem agora. Eles não têm nenhum controle autônomo ou autônomo, com todos os aspectos da direção precisando ser cuidados pelo motorista, incluindo a reação a riscos.

Nível 1: a autonomia do nível 1 é a mais comum nas estradas. Refere-se a carros que possuem sistemas que permitem que o carro e o motorista compartilhem o controle do veículo. O controle de cruzeiro adaptável, que controla a velocidade e a distância em comparação com o veículo à frente, é um bom exemplo, pois o motorista ainda precisa cuidar da direção.

Um recurso de assistência ao estacionamento também é um exemplo do nível 1, pois o motorista precisa controlar a velocidade do veículo enquanto o carro cuida da direção. Existem vários recursos de segurança na maioria dos fabricantes que oferecem alguma autonomia de nível 1.

Nível 2: os carros de nível 2 têm sistemas internos que cuidam de todos os aspectos da direção: direção, aceleração e frenagem. No entanto, o driver deve poder intervir se alguma parte do sistema falhar. O nível 2 também é chamado de "afastamento"; no entanto, ao contrário, o motorista deve manter as mãos no volante o tempo todo.

O piloto automático da Tesla pode ser considerado nível 2, pois pode mantê-lo automaticamente na faixa direita na estrada e a uma distância segura do carro na frente, quando em um engarrafamento. O ProPilot da Nissan também está no nível 2, como encontrado no novo Nissan Leaf .

Nível 3: veículos de nível 3 são aqueles que podem ser realmente considerados autônomos. Freqüentemente chamados de veículos "sem olhar", aqueles que caem no nível 3 podem permitir que o motorista se sente e relaxe, pois o carro pode cuidar de tudo enquanto dirige pela estrada. É permitido aos motoristas usar seu telefone ou assistir a filmes com segurança, embora eles ainda estejam disponíveis para intervir, se necessário, portanto, adormecer não é uma opção.

O A8L da Audi foi o primeiro carro a ter autonomia de nível 3, pois pode assumir todos os aspectos da direção, em tráfego lento até 60 km / h. A mesma tecnologia já encontrou seu caminho no A8 regular e a Audi está dizendo que o novo Audi A7 alcançará autonomia de nível 3 em sua vida útil. Obviamente, se é legal dirigir em um estado "sem olhar" é uma questão diferente: atualmente você ainda precisa controlar o veículo ao dirigir em rodovias públicas.

Nível 4: os carros de nível 4 são chamados de "desatenção", porque são tão capazes que o motorista não precisa intervir, para que você possa dormir se quiser. No entanto, existem algumas restrições, pois o modo autônomo completo só pode ser ativado em determinadas áreas geofercadas ou em engarrafamentos. Se o carro não estiver em uma área especificada ou em um congestionamento de trânsito, ele deverá ser capaz de se manter em segurança se o motorista não puder assumir o controle em caso de emergência.

O melhor exemplo de veículo de nível 4 é o projeto Waymo do Google . Os veículos Waymo estão operando sem motorista há algum tempo nos EUA, embora um motorista de teste esteja disponível para o caso de algo der errado.

Nível 5: carros de nível 5 são aqueles que não requerem interação humana, são veículos totalmente autônomos. Exemplos de veículos de nível 5 são os táxis robóticos. Ainda estamos muito longe de colocar veículos de nível 5 na produção em massa, embora Elon Musk afirme que a Tesla estará pronta para o nível 5 em 2020. Se haverá legislação para apoiar veículos de nível 5 é uma questão diferente.

O conceito Aicon da Audi é um exemplo de veículo autônomo de nível 5. Os especialistas acreditam que ainda levará algum tempo até que vejamos carros na estrada, mas certamente oferecem uma visão empolgante de um futuro sem motorista.

Como a tecnologia de veículos autônomos ainda está em sua infância, testá-la em vias públicas obviamente traz preocupações com a segurança. Portanto, é exigido por lei que um motorista esteja no carro, pronto para assumir o controle, se necessário. Os fabricantes de automóveis precisam obter uma licença especial, permitindo que eles testem em vias públicas também.

Testar em condições de estrada fechada é muito mais seguro e os fabricantes podem até testar seus sistemas em ambientes virtuais, antes de colocar seus carros na estrada onde eles poderiam potencialmente bater.

A gigante do compartilhamento de caronas Uber assinou um acordo com a Volvo para desenvolver veículos autônomos juntos. A Volvo fabricará o carro - e a Volvo é conhecida por seus altos níveis de segurança - e o Uber o pegará, mexerá nele e o colocará nas estradas na forma de um táxi autônomo.

A Nissan é outro fabricante de automóveis que procura cabines autônomas e começou a testar seu serviço Easy Ride em Yokohama, no Japão. O plano é ter um serviço de táxi autônomo completo em funcionamento a tempo das Olimpíadas de Tóquio de 2020.

Como mencionamos, Tesla também quer que seu carro seja capaz de ser um táxi autônomo quando você não estiver usando.