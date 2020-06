Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os carros elétricos já são o principal suporte nas estradas, com um número crescente de modelos totalmente elétricos disponíveis para compra no momento . O efeito elétrico está agora em pleno vigor, com marcas estabelecidas comprometendo-se a oferecer uma gama mais ampla de carros elétricos puros no futuro, enquanto aqueles que dependem muito do diesel estão vendo as vendas vacilarem - com um prazo de 2035 em regiões como o Reino Unido para parar vendas em carros de combustão.

Os preços estão caindo, os modelos estão diversificando e tudo caminha lado a lado com o aumento do investimento e a implantação de redes de cobrança .

Mas quais carros elétricos estão chegando? Vamos dar uma olhada no que você pode esperar para chegar às ruas nos próximos anos.

A Vauxhall anunciou o Mokka de segunda geração , lançando uma versão elétrica desde o início. Ele terá uma bateria de 50kW e promete mais de 200 milhas de alcance. Haverá 100kWh de carregamento e um design atualizado, mostrando a nova face do Vauxhall. É uma mudança emocionante, inserindo-se diretamente no espaço competitivo do crossover e é ótimo ver outro EV neste espaço. Estará disponível a partir do final do verão de 2020, preço a ser confirmado.

A Audi criou um grupo de trabalho especial, chamado Artemis , com o objetivo de criar um carro elétrico altamente eficiente. O novo grupo foi projetado para trabalhar de forma autônoma, com muita liberdade, com uma data prevista para 2024 para um novo veículo. Ele está sendo dirigido por Alex Hitzinger, anteriormente trabalhando no projeto de carros da Apple, e anteriormente com alguns dos maiores nomes do automobilismo. Estamos esperando algo que saia do modelo da Audi aqui, então assista este espaço.

A MG disse que está trazendo um carro elétrico para o Reino Unido assim que abrir novamente as salas de exposição. Atualmente, não há propriedades elétricas, portanto, isso preenche uma pequena lacuna nas opções disponíveis, provavelmente para atrair aqueles que precisam de espaço de carga acessível e passeadores de cães. Parece basear-se no chinês Roewe Ei5, e esperamos uma bateria de 52,5kWh e alcance de 260 milhas.

A BMW confirmou que a próxima geração do BMW Série 7 incluirá uma versão totalmente elétrica. Não será exclusivamente elétrico, pois também haverá versões a gasolina, diesel e híbrida - mas há rumores de duas versões, o i7 e o i7S. O último deverá ter uma bateria de 120kWh, 660hp e um alcance de 320 milhas. A BMW é séria em relação aos carros elétricos e há muito a ser planejado - o BMW i7 levará as coisas ao nível de luxo.

O VW ID.4 será o SUV elétrico da VW, proveniente do veículo-conceito ID.Crozz. Foi revelado no Salão Automóvel de Genebra (cancelado) em 2020, e os únicos detalhes reais que sabemos são que haverá uma configuração que fornecerá 500 milhas de alcance (500 km). Inicialmente, o ID.4 será de tração traseira, com as versões com tração nas quatro rodas disponíveis no futuro. Não há data ou preço de lançamento, mas esperamos 2021.

A primavera é tecnicamente um showcar, mas suspeitamos que isso será próximo ao modelo de produção produzido pela Dacia. A empresa diz que este será o VE mais acessível da Europa e que pode chegar ao limite limitado de 200 km. Isso parece uma reformulação do Renault City Z-KE, lançado na China em 2019. Ele terá cinco portas, quatro assentos e deve estar na estrada em 2021.

O BMW i4 deve ser lançado em 2020 e ficará no mesmo sistema eDrive de quinta geração que o BMW i3X e o iNext (também previsto para 2021). O modelo é o que se espera de um BMW Gran Coupe, mas com dentes enormes e os detalhes do sistema eDrive já foram confirmados.

Haverá uma bateria de 80kWh que será carregada a 150kW e fornecerá um alcance de até 370 milhas. Os motores produzirão 530 cv, proporcionando um tempo de 0 a 62 mph de 4 segundos e uma velocidade máxima de 125 km / h. Parece e soa exatamente o que você deseja que seu sedã BMW de gama média produza. Estará nas estradas em 2021.

A Renault transformou um de seus carros mais bonitos em elétrico no Twingo ZE . Este carro urbano compacto foi projetado para manter o preço baixo, com uma bateria de 22kWh - boa para 250 km (143 milhas) - e um motor de 60kW, que o levará de 0 a 30 km / h em 4 segundos, perfeito para dirigir na cidade. Não há nenhuma palavra sobre o preço, mas já ouvimos dizer que não está chegando ao Reino Unido.

Embora o Nissan Ariya seja um conceito, exibido no Tokyo Motor Show 2019, há uma quantidade razoável de substância no SUV elétrico da Nissan. Em primeiro lugar, está no novo sistema de motor duplo e-4ORCE da Nissan, que reduzirá mais potência e controle nas quatro rodas. Esse sistema foi exibido na CES 2020, então não é ficção científica, é muito mais real. O Ariya é sugerido para uma versão de produção de 2021, que é quando finalmente poderíamos ver a Nissan lançar um SUV elétrico.

O Fiat 500 foi relançado como um modelo elétrico, recebendo uma reformulação em relação ao modelo de 2007 que tem sido muito popular. Agora há uma bateria de 42kWh e um motor de 87kW, reivindicando 0-62 mph em 9 segundos, mas 0-30 em 3,1 segundos. Ele suporta o carregamento de até 85kW e oferece 199 milhas de alcance (WLTP). Há quatro assentos, muitas opções (incluindo conversível) e está disponível para compra a partir de £ 29.000.

Se você queria uma visão do futuro, a Tesla pode ter conseguido. Apresentando o Cybertruck, esta é a caminhonete prometida de Elon Musk, com cabine dupla e, em seguida, um compartimento de carga na parte traseira. O Cybertruck é atraente com seu design angular incomum. Na frente prática, ele virá em três versões diferentes, com mais de 250, 300 ou 500 milhas de alcance, com o modelo de topo, uma versão tri-motor que promete um tempo de 0 a 60 mph de 2,9 segundos. Tesla não faz as coisas pela metade. Já está disponível para pré-encomenda, entregas previstas para 2021.

O Tesla Cybertruck parece um DeLorean moderno

O primeiro Lexus elétrico é uma versão movida a bateria do seu UX SUV. O novo UXe será lançado na China primeiro, antes de seguir para outras regiões em 2021. Promete o passeio de luxo que você associaria à Lexus, mas tem uma bateria de 54,3kWh que, segundo se afirma, proporcionará 250 milhas de alcance. Parece um ótimo carro elétrico, mas será entregue dentro do alcance?

O segundo carro elétrico da Audi foi apresentado, com pedidos iniciando em novembro de 2019 para entrega em 2019. O Sportback é baseado no modelo e-tron existente da Audi, oferecendo duas versões, um modelo com 55 e 50 com emblema, sendo o primeiro o mais poderoso e caro e o último posicionado ligeiramente mais baixo. Como esperado, o foco do e-tron Sportback está na qualidade do passeio e no interior, com a Audi procurando oferecer uma experiência que se assemelha aos modelos ICE Audi. O 55 lhe dará 270 milhas de alcance, carga a 150kW e velocidade de 0 a 62 mph em 6,6 segundos, caindo para 5,7 segundos no modo esportivo. É uma grande fera, mas com uma aparência mais esportiva e podemos ver isso popular entre os executivos.

Audi e-tron Sportback revelado

A BMW recentemente retirou seu SUV totalmente elétrico Concept iX3, com imagens revelando como podemos esperar que o modelo de produção final seja lançado quando for lançado em 2020. O iX3 receberá a tecnologia eDrive de quinta geração da BMW, que coloca o motor elétrico , eletrônica de transmissão e energia, tudo em uma única unidade.

Ele também recebe um motor elétrico de quinta geração, projetado especialmente para os Veículos de Atividade Esportiva da BMW, que produz 270 hp e até 249 milhas com uma única carga, com base no ciclo WLTP. A BMW também afirmou que suportará carregamento rápido de 150kW, o que significa que a bateria pode ser totalmente recarregada em apenas 30 minutos.

O iX3 é um sinal claro de que a BMW está reagindo a um mercado em constante expansão, mas é estranho que a empresa esteja demorando tanto tempo para obter o estilo essencial da carroceria do SUV com um trem de força elétrico no mercado, já que o i3 está presente venda desde 2013.

BMW revela SUV elétrico Concept iX3, estará à venda em 2020

A Ford agora revelou o Mach-E, seu carro elétrico inspirado no Mustang. O uso do nome Mustang - e esses vincos e luzes distintas do capô - dá ao Mach-E uma aparência esportiva do que é realmente um crossover. Alguns podem dizer que não é um carro esportivo, mas com números prometendo 0-62 em menos de 5 segundos, faixa de 280/370 milhas (dependendo da versão que você obtém) e preços que começam em £ 40.270, há muito para se animar. A Ford abalou a tecnologia de interiores com uma enorme tela central de estilo Tesla, e uma aparência muito mais limpa do que os modelos anteriores da Ford. O Ford do futuro parece emocionante - e as pré-encomendas já estão abertas para entrega no final de 2020.

Ford Mustang Mach-E em imagens

A VW havia dito há muito tempo que teria uma família completa de carros elétricos de identificação e o Space Vizzion é o que você ganha quando monta uma propriedade elétrica ou uma caminhonete. É bem parecido com o que não podemos deixar de pensar e enquanto muitos estão se concentrando em modelos SUV ou crossover, o efeito mais baixo e mais longo que você obtém de um vagão pode fazer maravilhas pelo desempenho deste EV, sem mencionar o espaço de inicialização. É um conceito por enquanto, mas esperamos que este Passat elétrico (dissemos isso?) Esteja disponível em 2021. A VW está dizendo 300 milhas de alcance, o que não é exatamente a 600 milhas que você obterá do diesel, mas não precisamos ir tão longe para passear com o cachorro, então todos vamos lidar.

ID VW. Space Vizzion é uma visão do futuro das propriedades

Fisker está tentando agitar as coisas com uma variedade de carros elétricos de luxo. O próximo a receber uma revelação oficial será o Fisker Ocean, programado para ser apresentado em 4 de janeiro de 2020 - embora as reservas para o SUV elétrico sustentável sejam abertas em 27 de novembro de 2019. As reservas serão feitas via e aplicativo, com Fisker dizendo que está pulando o tradicional conceito revelar e apenas mostrando o carro. Usará materiais reciclados e veganos, bateria de 80kWh e alcance de 250 a 300 milhas.

Há um Range Rover totalmente elétrico em andamento, sob o nome de Road Rover, porque será um pouco mais centrado nas estradas do que alguns dos outros Range Rovers. Ele deveria ficar entre o Velar e o Evoque em termos de tamanho, por isso soa muito como o Jaguar i-Pace. Atualmente, pouco se sabe sobre o que pode oferecer ou quando pode aparecer.

A VW subiu ao palco no IAA 2019 - o salão do automóvel de Frankfurt - e apresentou o tão esperado ID.3. É o primeiro carro em uma série de mudanças para a empresa, procurando eletrificar seu portfólio. O ID.3 estará nas ruas em 2020 - os preços ainda não foram definidos, mas "menos de € 30.000" para o nível de entrada é a roda mais próxima possível.

É interior futurista, conectado, vem com três opções de bateria diferentes, oferecendo cinco portas e fica em uma posição de escotilha compacta, quase do tamanho de um VW Golf.

VW ID.3: Explorando o novo carro elétrico da VW

O Taycan é o carro esportivo elétrico puro da Porsche. Ele vem em várias versões - o Turbo e o Turbo S, o Taycan 4S e, finalmente, fala-se de uma versão com tração traseira no futuro para reduzir ainda mais o preço.

O Taycan é um carro esportivo de quatro portas, com um interior digital glorioso, mas apoiado em bases seriamente rápidas. Há um tempo de 0 a 62 mph de 2,8 segundos para o Turbo S, com a Porsche dizendo que fará isso repetidamente. Uma grande bateria de 93,4 kW fica no chão e pode carregar até 270 kWh, também muito rápido. Vai custar a partir de £ 115k para o Turbo S e as encomendas estão agora.

O Volvo XC40 Recharge inicia o programa EV da Volvo. Ele é baseado no mesmo XC40 que está na estrada há alguns anos, embora execute uma nova plataforma de infotainment baseada em Android Automotive. Há uma bateria de 78kWh, uma saída de 408hp que fornece um tempo de 0-62 mph de 4,9 segundos e suporta carregamento de 150kW.

O alcance real deve ser de cerca de 250 milhas, mas ainda não sabemos o preço - que será revelado em breve, pois a recarga do XC40 deve chegar nas estradas em 2020.

O primeiro EV produzido em massa da empresa japonesa é chamado MX-30. O carro possui um motor elétrico que roda as rodas dianteiras, que foi projetado para que um motor rotativo possa prendê-lo - o que significa que modelos híbridos também devem ser possíveis para os mercados relevantes. É uma plataforma dinâmica.

Em termos de design, o uso de portas suicidas na parte traseira é uma escolha interessante. Mas como os passageiros traseiros não poderão sair sem a porta da frente aplicável, ela pode ser mais um truque do que uma ótima opção. Espere ver o MX-30 nas estradas europeias em 2020.

O carro urbano de venda quente da Peugeot foi uma grande estrela do show de Genebra 2019. Apresentando o estilo dos anos 80 205, que é amado por jornalistas automobilísticos, a Peugeot colocou o gato entre os pombos, oferecendo uma versão de bateria elétrica de 50kWh desde o lançamento.

Seat está se juntando ao movimento do carro elétrico com o E-Born, em homenagem a uma região de Barcelona. O carro fica na plataforma MEB da VW e deve chegar em 2020, tendo sua primeira aparição no Geneva International Motorshow em 2019 como um conceito. Seat está olhando para uma faixa de 420 km (260 milhas), com um tempo de 0 a 62kpm de 7,5 segundos. Haverá 204PS do motor de 150kW e uma bateria de 62kWh.

A Polestar - anteriormente o braço de desempenho da Volvo - foi criada pelos proprietários Geely e anunciou seu segundo carro, o Polestar 2 . Este EV fastback de cinco portas oferecerá 500 km (310 milhas) de uma bateria de 87kWh, com 408bhp e tração nas quatro rodas, mostrando muitas características do design escandinavo. É também o primeiro carro a lançar o Android funcionando nativamente, com um enorme tablet de 11 polegadas no centro para controlar sua navegação no Google Maps e seu entretenimento.

Atualmente, as reservas estão abertas para o carro que tem um preço inicial inicial de € 39.900, embora a edição de lançamento (com muitas adições de especificações) esteja disponível por € 59.900. Não há confirmação do preço do Reino Unido, mas ele estará amplamente disponível na Europa e nos EUA.

Byton originalmente exibiu um conceito de SUV EV , com amplas ambições para uma start-up no segmento EV. Isso agora amadureceu no Byton M-Byte, com a produção começando e procurando entrar na estrada em meados de 2020 - pelo menos na China. O preço de € 54.000 parece bastante agressivo, mas há pouco para dizer para que serve. Existem opções de tração nas duas ou quatro rodas, com o último reivindicando uma faixa de 270 milhas. A maior parte da conversa é sobre a enorme tela de 43 polegadas que se curva no interior, no entanto.

O E-Tense é a versão elétrica da DS Automobiles do novo DS 3 Crossback. Este modelo de crossover fica no meio de uma escotilha e modelos SUV compactos, oferecendo um design DS peculiar. As versões regulares serão lançadas antes que o elétrico atinja a estrada, mas oferecerá o mesmo acabamento e opções dos modelos de combustão. A bateria de 50kWh promete 186 milhas, mas no momento não temos uma data de lançamento ou preço para este modelo elétrico.

DS 3 Crossback E-Tense em imagens

O Aston Martin Rapide E foi apresentado no Salão Automóvel de Xangai em 2019, um novo carro esportivo totalmente elétrico limitado a 155 unidades, por isso será raro. Ele possui uma bateria de 65kWh da qual a Aston diz que percorrerá 200 milhas, um tempo de 0 a 62 segundos em menos de 4 segundos e é um desempenho repetitivo.

Ele usa um sistema de 800V, com carga de 100kW, capaz de fornecer uma bateria cheia em menos de uma hora. Os motores duplos produzem 610PS e acionam as rodas traseiras. Os drivers ainda recebem um display digital em vez de discar. Está disponível para encomenda agora.

O Lotus Type 130 ou Evija, como é chamado, é um hipercarro totalmente elétrico limitado a apenas 130 modelos, mas abrindo caminho para futuros carros de produção da Lotus. Ele foi projetado para desempenho máximo, com 2000PS e uma bateria de 70kWh que visa oferecer 250 milhas de alcance. No entanto, o carro oferecerá aceleração intensa e, embora a Lotus não tenha dado os números finais, atingirá 186 mph em menos de 9 segundos. Este carro custará £ 2 milhões de libras e as encomendas estão abertas, solicitando um depósito de £ 250.000.

O Lightyear One é um salão de luxo que adiciona painéis solares ao teto e capô do carro, com o objetivo de dar ao proprietário um impulso do sol o tempo todo - mesmo durante a condução. Enquanto grande parte do carro é convencional para um EV, os painéis solares adicionais proporcionam um aumento de 12 km por hora (com boa luz). Isso pode significar cobrança gratuita enquanto estacionado na praia - embora no inverno você precise cobrar mais. No entanto, o preço pedido para o Lightyear One, de prazo limitado, será de 119.000 €, pelo que a energia solar tem um preço.

Todos sabemos que a Tesla queria lançar outro carro e o Modelo Y entra no espaço entre o Modelo 3 e o Modelo X, um SUV compacto. O interior se inclina para o Modelo 3, enquanto o alcance oferece 242 milhas com um tempo de 0,9 km / h de 5,9 segundos, no modelo mais acessível. Ele terá sete lugares, vem com versões de longo alcance e desempenho e estará na estrada em 2020.

Apresentado no LA Auto Show 2018, o Audi e-tron GT Concept apresenta o futuro carro esportivo elétrico da Audi. Este é um veículo de quatro lugares, alimentado pelas mesmas baterias dos modelos e-tron acima (suspeitamos) e compartilhando muito com o Porsche Taycan. A Audi foi bastante aberta sobre o co-desenvolvimento do e-tron GT e do Taycan, e esperamos muitas semelhanças técnicas. Novamente, ele apareceu na tela em Avengers Endgame.

As estatísticas de desempenho sugerem atualmente um sistema de carregamento de 800V, 0-62 mph em 3,5 segundos e um alcance de 248 milhas. Há um interior vegano no modelo Concept, com a Audi dizendo que quer levar ainda mais a mensagem ecológica. O Audi e-tron GT Concept chegará às ruas em 2020.

Audi e-tron GT Concept: especificações, data de lançamento e tudo o que você precisa saber

Rivian quer se juntar ao movimento EV com este seu próprio offroader. Ele foi projetado para lidar com as atividades ao ar livre, com uma profundidade rasa de 3 pés e um tempo de 0 a 60 mph de 3 segundos. Por que você precisaria ir tão rápido para fora da estrada, nunca saberemos.

Rivian é um recém-chegado ao espaço EV, exibindo seus carros pela primeira vez no LA Auto Show em 2018 - há também uma versão para caminhões / picapes - e está disponível para pré-encomenda para um depósito de US $ 1000. Ficaríamos tentados a esperar até que eles estivessem na estrada antes de partir com algum dinheiro.

O Q4 e-tron faz duas coisas. Ele visualiza uma versão mais esportiva e com estilo cupê do SUV Q3 (da mesma forma que um Q8 se relaciona com o Q7) e mostra o grande impulso da Audi em relação aos carros totalmente elétricos. Foi visualizado em Genebra 2019, mas parece muito com a coisa final. Espere uma versão de produção a seguir, em breve.

A Porsche anunciou que o Macan vai mudar para ser totalmente elétrico - o que significa que a Porsche terá um SUV elétrico. Ele se juntará às fileiras de luxo dos SUV EVs com uma inclinação de desempenho, usando o sistema de 800 volts que a Porsche está usando no Taycan e sentado na plataforma de EPI adaptada da Audi.

Não há muito o que dizer no momento, mas a mudança do Macan para o elétrico mostra uma verdadeira diversificação do portfólio da Porsche. Espera-se que entre em produção em 2020.

A BMW está convencida de que o iNext será lançado em 2021. O iNext é um carro conceito em termos de aparência - não temos certeza de que a cabine de passageiros aberta proposta seja realista -, mas muito séria em termos de tecnologia. O nível 3 e além do sistema de direção autônomo que este carro pretende oferecer está em desenvolvimento, enquanto a tecnologia da bateria também.

Quer se trate de um carro que se parece com isso ainda está para ser visto - ele ficaria em algum lugar entre o X7 e o X7 em termos de tamanho - mas você pode esperar que o iNext Concept evolua para um carro. Como a BMW diz, a tecnologia para direção autônoma será lida em 2021, independentemente da legislação.

BMW Vision iNext apresenta o SUV elétrico autônomo 2021 da BMW

A BMW apresentou o cupê de conceito i Vision Dynamics no Salão Automóvel de Frankfurt em 2017. Ele visualiza um carro de tamanho médio, na linha BMW i que provavelmente será chamada i5 quando for lançada em 2021. É maior que a Série 3 da empresa saloon, mas menor que um 5-Series e projetado para ficar entre o i3 e o i8 na linha elétrica BMW i.

O carro de tamanho familiar será capaz de atingir 60 km / h em menos de 4 segundos, passará a velocidade de mais de 120 km / h e poderá durar até 372 milhas com uma única carga. Vamos torcer para que ele chegue com o mesmo design futurista exibido na versão conceitual.

Um enorme ponto de interrogação paira sobre o impressionante FF-91. Deveria ter sido lançado em 2018 - afinal, este carro estreou na CES no início de 2017 e a empresa abriu livros de pedidos para aqueles que desejam fazer um depósito. Mas desde então, Faraday foi ameaçada de falência , perdeu bastante sua força de trabalho e o trabalho parou em sua fábrica. Ainda assim, esperamos que a empresa consiga.

O FF-91 tem uma enorme distância entre eixos de 126 polegadas, mas isso contribui para um enorme interior. As janelas panorâmicas do teto solar, traseira e lateral usam vidro de cristal líquido disperso em polímero, no qual os passageiros podem tocar para pintar as janelas e deixar menos luz entrar. Não espere obter um espelho retrovisor convencional dentro, como substituiu a Faraday Future em vez disso, com um monitor widescreen. Ele é usado para mostrar imagens ao vivo de uma câmera na parte traseira do carro, juntamente com câmeras nas laterais, para que você possa ver tudo ao seu redor.

Outra coisa a ser jogada fora é a chave. Em vez disso, você usa o telefone para desbloquear o carro ou, se não o tiver, seu rosto se tornará sua chave. O FF-91 pode reconhecer individualmente cada usuário e ajustará automaticamente a posição do assento, controle climático, preferências de entretenimento e rotas de direção com base no seu gosto.

A unidade de energia elétrica de 1.050 cv acelerará a 60 km / h em 2,39 segundos e terá um alcance de condução entre 378 e 435 milhas. O Faraday Future diz que a bateria pode ser completamente recarregada em 1 hora.

O primeiro carro de produção da Faraday Future, o FF-91 pega a estrada em 2018

A Porsche apresentou seu segundo carro totalmente elétrico - atrás do Taycan - no Salão Automóvel de Genebra 2018. Chamado Mission E Cross Turismo, é um carro esportivo de quatro lugares com o Tesla Model S firmemente à vista. Ele não consegue igualar o Modo Ludicrous do Modelo S de 0 a 60 mph de 2,9 segundos, mas a 3,5 segundos, o Porsche não será deixado para trás em uma corrida de arrancada.

O Cross Turismo será uma combinação do Taycan (anteriormente a Mission E) e do Panamera, com maior altura de passeio e arcos mais duros nas rodas.

Um dos maiores pontos de venda do Mission E Cross Turismo é o tempo de recarga. A Porsche diz que você poderá percorrer 100 km do Mission E Cross Turismo, a partir de apenas 4 minutos, mais rápido do que ferver uma panela de espaguete. O alcance total de uma bateria cheia deve corresponder às 310 milhas do Taycan.

O conceito Porsche Mission E Cross Turismo é uma propriedade Porsche totalmente elétrica

Skoda tem um SUV elétrico próprio em andamento. Chamado Vision E, por enquanto, o carro-conceito será um dos cinco novos carros elétricos da Skoda que estarão nas estradas até 2025.

Baseia-se nos mesmos fundamentos do Volkswagen ID Cross e do Audi e-tron Sportback. Portanto, é provável que tenha um driving range de 310 milhas e uma velocidade máxima de 112 mph. A Skoda ainda não revelou um tempo de 0 a 100 km / h, mas terá uma unidade de potência de 302 cv, com todos esses cavalos disponíveis sob demanda.

Dois motores, um em cada eixo, trabalham em conjunto para fornecer potência onde é necessário para proporcionar máxima aderência e estabilidade. Os recursos tecnológicos inteligentes incluem a capacidade de encontrar automaticamente um espaço para estacionamento e estacionar, e dirigir sozinho em engarrafamentos ou em auto-estradas.

A Skoda sugere que, quando o Vision E chegar no início de 2020, você não precisará conectá-lo, pois haverá um painel de piso de carregamento indutivo que pode ser instalado em sua garagem, mas se você não tiver espaço para Ao colocar no painel do piso, um cabo plug-in de carga rápida recuperará até 80% em 30 minutos.

Uma tela digital substituirá o painel de instrumentos analógicos e uma tela sensível ao toque maior será instalada no console central para lidar com tudo o que é entretenimento e entretenimento. Você também poderá carregar o telefone sem fio com um carregador em cada porta.

O ID Buzz é o terceiro veículo elétrico da VW ID a ser vendido em 2022. Ele faz referência ao histórico Microbus da VW e poderá acomodar até oito pessoas, com um interior que pode ser constantemente alterado. Há também um Cargo Concept, que pode ser lançado antes da chegada de qualquer modelo de passageiro, com a crescente demanda por transporte limpo de primeira e última milha.

Dois motores elétricos fornecerão ao ID Buzz uma potência total de 369bhp para impulsioná-lo a 60 mph em cerca de 5 segundos. Ele será limitado a uma velocidade máxima de 100 km / h, terá tração nas quatro rodas e um driving range de 372 milhas. Você poderá recarregar a bateria a 80%, o que a VW diz que será suficiente para 298 milhas de viagem, em 30 minutos.

Como os outros dois veículos de identificação, o Buzz terá um volante retrátil para permitir um modo de condução autônomo, e terá câmeras montadas na parte externa no lugar dos espelhos retrovisores convencionais.

Não há uma palavra oficial sobre quanto o ID Buzz pode custar quando for colocado à venda.