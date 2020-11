Android Auto explorado: dicas, truques e tudo que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Android Auto existe há vários anos. Anunciado em 2014, o Android Auto apareceu pela primeira vez em unidades principais de terceiros, como algumas da Pioneer, mas agora é tão difundido quanto o equivalente da Apple, o CarPlay . Ele está disponível na maioria dos fabricantes convencionais, além de funcionar como um aplicativo independente para telefones, para aqueles que não têm suporte no carro.

Usamos o Android Auto em muitos carros e aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele.

O Android Auto é exatamente o que parece: é o Android para dirigir. O importante a entender sobre o Android Auto é que ele funciona no seu telefone, conectado ao seu carro. Na maioria dos casos, tudo que o carro faz é exibir a interface do Android Auto e permitir a interação, enquanto todo o trabalho pesado de processamento de dados e conectividade é feito pelo telefone.

Android Auto é um aplicativo gratuito para telefones Android, disponível no Google Play , e você precisará ter o aplicativo em seu telefone e uma conexão com seu carro para poder usar o Android Auto. No entanto, não funcionará apenas com qualquer carro - o fabricante do carro deve habilitar o suporte para o serviço. Depois disso, todas as iterações do Android Auto são essencialmente a mesma experiência, dando acesso a informações essenciais de que você pode precisar enquanto dirige sem ter que tocar no telefone.

Enquanto a maioria dos carros vai precisar de uma conexão por cabo via USB no carro, a partir de meados de 2020, o Android Auto sem fio tornou-se cada vez mais disponível nos modelos Google e Samsung, e suportado por alguns fabricantes, como BMW e VW, mas apenas em modelos muito recentes.

O Android Auto também funciona no seu telefone como um serviço autônomo projetado para a tela do seu telefone. Se você não conseguir se conectar ao carro, montar o telefone em uma base apropriada dará esse acesso diretamente no telefone.

Esta não é uma lista completa, mas aqui estão alguns dos principais fabricantes de automóveis que oferecem suporte ao Android Auto:

Alfa Romeo

Audi

BMW ( via sistema operacional 7 )

Cadillac

Citroen

Dacia

Dodge

Fiat

Ford

GMC

Honda

Hyundai

Jaguar

Jipe

Kia

Land Rover

Lincoln

Mazda

Mercedes-Benz

Nissan

Peugeot

Renault

Assento

Skoda

Vauxhall

VW

Volvo

Se seu carro não for compatível com o Android Auto ou se for muito antigo e você não conseguir se conectar, você ainda pode usar o Android Auto em seu telefone como uma experiência autônoma.

Você pode fazer download do aplicativo Android Auto para seu dispositivo no Google Play . Se você não tiver o aplicativo e se conectar a um carro compatível, será solicitado que você faça o download.

Depois de instalar e configurar, você pode se conectar ao carro.

O aplicativo irá estabelecer uma conexão Bluetooth com o carro, e para muitos carros, isso significa que você terá todos os seus contatos disponíveis para usar com o suporte do telefone do carro, tornando-se completamente integrado com o Android Auto e o sistema existente do carro sem ter de emparelhar dispositivos Bluetooth através do método tradicional.

Para quem usa Android Auto sem fio, será estabelecida uma conexão via Bluetooth e Wi-Fi de 5 Hz, seguindo as instruções no carro para configurá-lo.

O Android Auto tem a capacidade de tornar seu carro burro mais inteligente ou trazer familiaridade para seu carro já inteligente.

É simples, oferece funções básicas e foi projetado para evitar que você mexa no telefone enquanto dirige. De certa forma, ele reproduz o "modo carro" que alguns telefones costumavam oferecer, mas sem a necessidade de encaixar o telefone como uma tela adicional. Como não há um grande número de aplicativos, eles podem ser exibidos por meio da página inicial baseada em grade, com um simples botão de início no canto e outros controles caindo na barra inferior (como controles de mídia) quando você estiver usando uma função particular.

O Google Assistente é um componente importante, permitindo que você fale, seja por ativação por voz ou tocando no ícone no canto. Como está sendo executado no seu telefone, o Google Assistente tem acesso a tudo o que faz normalmente, o que significa que você não só pode controlar a música, mas também fazer perguntas, enviar mensagens por voz e muito mais. Geralmente, o Google Assistente é muito melhor do que o sistema de voz do seu carro também.

Embora o Andriod Auto seja o mesmo em todos os carros em alguns casos, diferentes layouts de tela podem forçar um layout ligeiramente diferente em alguns casos.

Apenas aplicativos Android Auto compatíveis são exibidos e abrangem funções básicas de chamada, navegação e música, então se você quiser usar o Waze para sua navegação e o Spotify para sua música, não tem problema. O Android Auto se posiciona como uma camada sobre o sistema existente do carro assim que você o conecta para que ainda tenha acesso aos dois sistemas, o que significa que você pode usar o rádio do carro, por exemplo, mas o Android Auto para navegação. Alternar entre os dois geralmente é apenas um caso de apertar um botão respectivo na tela.

A forma como você interage com o Android Auto depende do carro em que está - é por isso que o fabricante do carro precisa ativar o suporte.

Se o carro não tiver uma tela sensível ao toque, você o controlará por meio do controlador do carro. Isso é comum para carros um pouco mais antigos. Leva apenas alguns minutos para se tornar familiar, geralmente girando um dial para mover-se pelas opções ou clicando para cima e para baixo para se mover e selecionando o que deseja. Nesses casos, usar a voz pode ser muito mais rápido para você - e o reconhecimento de voz do Google geralmente é muito bom.

Em sistemas automotivos que oferecem toque - que agora é a maioria - você poderá acionar a tela para controlar o Android Auto. Por exemplo, no Nissan Qashqai , basta conectar seu telefone e pressionar o que deseja na tela para interagir com o Android Auto.

Também é importante notar que, ao mesmo tempo, seu telefone está essencialmente desativado. Ele mostra "Android Auto" na tela, você pode deslizar para ver as notificações, mas a ideia é que, quando estiver no carro, você o deixe sozinho. Muitos carros agora têm uma conexão USB em uma "caixa de telefone" no descanso de braço, projetada para que você conecte, feche a tampa e não toque nela enquanto estiver no carro.

Um dos atrativos para quem usa o Android Auto é que você pode usar a navegação e os mapas do Google. Dependendo do carro que você tem e de como as opções estão organizadas, existe o potencial de economizar dinheiro usando o Android Auto em vez de uma atualização cara de satnav do fabricante do carro - certamente algo para pesar na lista de opções ao comprar um carro novo .

A experiência de direção do Google Maps é semelhante à que você obtém quando está com seu telefone Android no modo de navegação. Existem coisas como trânsito, todas as informações de que você precisa, mas a verdadeira força é encontrar locais por meio da pesquisa, que geralmente é muito melhor do que os resultados que você obterá de um navegador via satélite dedicado em um carro - com a vantagem de estar sempre atualizado data também.

Em 2018, o Google ativou o Waze no Android Auto , então, se você preferir dirigir com o Waze, poderá sentar no mapeamento do Waze. Sim, é uma empresa de propriedade do Google e há muita paridade entre as experiências do Waze e do Google Maps (especialmente quando se trata de pesquisar endereços), mas no geral, a interface divertida do Waze é um pouco mais interessante do que o Google Maps.

Na maioria dos carros, isso colocará o Google Maps ou Waze na tela principal no centro do carro - mas pode não passar para a tela do motorista. Alguns sistemas de navegação por satélite embutidos nos carros fornecem instruções no visor do motorista, mas ainda não vimos o Android Auto integrado de forma profunda o suficiente para fazer isso.

O entretenimento é obviamente uma das grandes coisas que o Android Auto oferece. Embora isso não seja um grande passo em relação ao uso de áudio Bluetooth - isso significa que você tem uma interface clara e agradável no Android Auto, bem como a escolha do serviço de música que usa. Isso o leva além de apenas reproduzir a música que está no armazenamento do telefone, em vez de oferecer a reprodução de aplicativos que você tem no telefone.

Isso é o que importa - você precisa ter o aplicativo instalado no seu telefone para poder acessá-lo.

O YouTube Music do Google é compatível, como você esperaria, mas suspeitamos que a maioria será atraída por aplicativos como o Spotify, permitindo streaming e acesso a listas de reprodução e faixas reproduzidas recentemente com muita facilidade. Há um suporte mais amplo para serviços como BBC Sounds ou TuneIn, então você tem muitas opções. Apenas lembre-se de que você está transmitindo esses serviços, então terá que considerar os custos de dados também.

Nunca, em nenhum momento, você precisa tocar no telefone, já que todo o volume e pular faixas funcionam com os controles existentes do carro.

Ligar é talvez o aspecto menos revolucionário do Android Auto, porque está muito bem estabelecido por meio de conexões Bluetooth existentes em carros. Se você não tem nada no carro, ótimo, agora você está conectado; mas com as conexões de telefone Bluetooth como padrão na maioria dos carros novos, você pode descobrir que nunca precisa da opção do Android Auto.

Exceto, é claro, que tudo é exibido de forma Android, então parece mais próximo do seu telefone do que a interpretação que o seu carro faz dele. Dito isso, em muitos carros, depois de se conectar via Bluetooth, você concederá permissão para acessar suas listas de chamadas, para que possa retornar chamadas perdidas ou encontrar contatos pelo carro com a mesma facilidade com o Android Auto.

É claro que você também recebe notificações de mensagens e elas podem ser lidas para você, o que é melhor do que olhar para o telefone e tentar responder enquanto dirige.

Uma das coisas mais atraentes sobre o Android Auto é que ele é executado pelo seu telefone, não pelo carro. Sim, o nível de integração com seu carro pode ser diferente, mas com os telefones ficando mais inteligentes que os carros muito rapidamente, o Android Auto está cada vez melhor.

Como ele se baseia em aplicativos do seu telefone, você terá os recursos mais recentes, sem ter que esperar a atualização do carro, o que é outra vantagem imediata. A desvantagem é que, em alguns casos, em carros modernos, a apresentação do Android Auto não é tão boa quanto o sistema nativo. No Audis recente, por exemplo, o sistema MMI nativo tem gráficos mais nítidos do que os do Android Auto. Sim, isso pode ser apenas um ajuste que o Google precisa fazer para aumentar a resolução de saída do Android Auto, mas é algo a ter em atenção.

Se você é um usuário do Android, então especificar seu carro com o Android Auto certamente faz sentido, com o potencial de torná-lo mais inteligente, personalizado e familiar, e tudo com muito pouco esforço.

Escrito por Chris Hall.