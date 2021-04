O que é uma câmera de lente líquida? A tecnologia explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi anunciou a primeira vez ao lançar seu telefone dobrável Mi Mix Fold no final de março - ele vai estrear a tecnologia de câmera de lente líquida em um smartphone.

Isso supera a Huawei , que também foi sugerida anteriormente para incluir a tecnologia de lentes líquidas em um de seus futuros dispositivos.

Mas, o que é tecnologia de câmera de lente líquida e quais os benefícios que ela pode ter para a fotografia por telefone?

Lente líquida é uma tecnologia de câmera relativamente nova (para smartphones, pelo menos) que substitui uma lente de vidro ótico estática existente. Ele incorpora líquido de grau óptico no meio de uma estrutura celular e funciona mais como a lente de um olho.

Ele permite que a própria lente se mova e mude de forma, tanto mecânica quanto eletronicamente, beneficiando tanto a velocidade de foco quanto a distância focal que pode ser alcançada.

Alterar sua forma permite que a mesma lente funcione como dois (ou mais) tipos diferentes de uma lente tradicional - como telefoto para zoom em fotos à distância e macro para focar em objetos próximos à câmera. Para telefones, isso significa que você pode usar apenas uma lente para executar várias funções e, portanto, reduzir o número de sensores necessários dentro do aparelho. É algo que a Xiaomi destacou com seu telefone Mi Mix Fold.

A inovadora tecnologia de lentes líquidas funciona como um olho humano. É menor e pode focar com mais rapidez e precisão, com recursos de fotografia telefoto e macro. #MiMIXFOLD #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/cs9QtjKhJZ - Xiaomi (@Xiaomi) 30 de março de 2021

Outro benefício da tecnologia de lente líquida é que, como a unidade da lente da câmera contém fluido, a estabilização ótica da imagem pode ser melhorada. A lente flutua, portanto, é menos impactada pelos tremores da câmera.

As câmeras de lente líquida são tradicionalmente usadas em situações industriais, onde as lentes mecânicas não são práticas ou sustentáveis. Como funcionam bem em tamanhos menores, seu uso em telefones é esperado há algum tempo.

No momento, apenas a Xiaomi anunciou um telefone com câmera de lente líquida. Uma das três lentes do telefone dobrável Xiaomi Mi Mix Fold dobrará para telefoto e macro fotografia graças à tecnologia de lentes líquidas.

A Huawei foi considerada a primeira a adotar a tecnologia, graças a uma patente publicada em maio de 2020 . No entanto, ele ainda não apareceu em um aparelho de consumidor. Talvez o próximo Huawei P50 seja o primeiro.

Suspeitamos que, se bem-sucedidas, a Xiaomi e a Huawei se juntarão a muitos outros fabricantes de telefones na adoção de tecnologias de lentes líquidas para seus futuros dispositivos.

Escrito por Rik Henderson.