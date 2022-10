Sony A7R V adiciona rastreamento super-rápido de corpo inteiro, e vídeo 8K para a faixa Alfa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony revelou sua mais recente câmera topo de linha da série Alpha de alta resolução, e tem muita potência sob o capô.

A A7R V vem com um sensor de 35mm 61 megapixels semelhante ao seu predecessor, mas com um sistema de processamento de imagem totalmente novo e foco automático alimentado por IA para torná-la ainda mais rápida e inteligente do que antes.

Uma grande parte de suas novas capacidades de IA é construída inteiramente para tornar o foco automático mais inteligente. Onde os modelos anteriores podiam se autofocar e detectar olhos e rostos humanos, bem como olhos de animais, o novo modelo pode fazer corpos inteiros e rastrear em tempo real à medida que pessoas ou objetos se movem.

O reconhecimento melhorado de objetos - combinado com 693 pontos de autofoco de detecção de fase - também significa que ele pode reconhecer, rastrear e focalizar automaticamente carros, trens e aviões, assim como insetos. Garantindo que qualquer que seja seu assunto, ele pode fazer essa parte difícil para você e mantê-lo automaticamente afiado e em foco, quer você esteja filmando vídeos ou fotografias.

Além disso, se você estiver fotografando uma pessoa e ela estiver usando óculos de sol - como exemplo - e cobrindo seus olhos, a câmera pode estimar onde o olho está exatamente, trancá-lo e mantê-lo afiado.

Se você estiver atirando em um grupo de pessoas, você pode bater para atingir uma pessoa específica em um grupo, e ela se manterá travada sobre elas mesmo que outras pessoas se aproximem da câmera, ou entrem no tiro.

Outras melhorias incluem um sistema de estabilização de 5 eixos e 8 paradas no corpo para minimizar o tremor das mãos ou movimentos, bem como a capacidade de atirar em resolução de 8K a 24/25 quadros por segundo.

4K pode ser gravado a 50/60p, com uma opção de 4K sobre-amostra de 6,2k a até 30 quadros por segundo.

O corpo da câmera é construído com uma liga de magnésio e é selado contra água e poeira, mesmo apresentando um sistema anti-pó para ajudar a manter a poeira fora do sensor, e uma característica onde o obturador se fecha automaticamente quando você desliga a câmera.

Um novo dissipador de calor de grafite ajuda a dissipar o calor para que você possa filmar por longos períodos sem que ele superaqueça e desligue. Na verdade, ele pode fazer 30 minutos de 8K/24, 10 bits, 4:2:0 de filmagem antes de precisar de uma pausa.

Há um novo monitor LCD que gira e vira em praticamente todas as direções e apresenta uma resolução de 2 milhões de pontos. Além disso, ele tem uma nova interface de usuário que empurra todos os dados para as bordas e permite controlar a câmera usando gestos de tela sensível ao toque, bem como usando os botões e mostradores usuais no corpo.

Se isso não foi suficiente, há uma nova bateria - capaz de durar mais de 500 imagens em uma carga total usando o monitor touchscreen. Além disso, com sua compatibilidade USB-C Power Delivery, ela pode recarregar mais rapidamente do que a versão anterior também.

No total, parece ser uma câmera de alta qualidade realmente impressionante da Sony. Embora, como era de se esperar, este desempenho tudo isso se soma a um custo bastante alto.

A Sony A7R V estará disponível a partir de meados de novembro, com um preço estabelecido no Reino Unido em torno de £3999 apenas para o corpo. Como quase todas as suas câmeras recentes, ele apresenta o E-mount, portanto, qualquer lente existente caberá.

Escrito por Cam Bunton.