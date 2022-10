Câmera de vlogging Sony ZV-1F lançada com uma lente ultravioleta fixa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony revelou outra câmera focada em vlogging em sua linha ZV, e esta foi projetada de forma um pouco diferente das outras duas.

É chamada de ZV-1F e apresenta uma lente fixa, prime e ultrawide e é projetada especificamente para pessoas que gostam de se filmar. A idéia é que você pode se capturar e ao mesmo tempo obter muito fundo.

Você pode fazer zoom digital se quiser, e ainda assim obter uma resolução de 4K enquanto se move entre distâncias focais usando uma tecnologia que a Sony chama de Clear Image Zoom, que essencialmente se ajusta ao sensor CMOS de 20,1 megapixels.

Ele ainda apresenta muitas das ferramentas que tornaram os modelos ZV anteriores ideais para os criadores de conteúdo. O bokeh switch de fundo permanece, permitindo que você ligue rapidamente um efeito de profundidade natural com o toque de um botão.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Você também obtém a configuração da vitrine do produto, que automaticamente e rapidamente focaliza um objeto se você segurá-lo até a câmera, e volta ao seu rosto quando o retira de cena.

Para fotografar enquanto se move, há um modo ativo que estabiliza eletronicamente a filmagem para mantê-la suave enquanto corre/caminha e - assim como muitas outras câmeras Sony - você obtém foco automático dos olhos que funciona em humanos e animais.

A câmera também tem uma tela apropriada e a Sony reimaginou a interface do usuário para torná-la mais intuitiva para as pessoas acostumadas a fotografar com seus smartphones. Isso significa que você pode tocar para ampliar e controlar muitas das configurações sem tocar em nenhum botão.

Foi projetado com um preço mais acessível em mente, para tentar os usuários de smartphones a mudar para uma câmera 'apropriada' e - ao fazê-lo - perdeu algumas das características dos modelos mais caros.

Isso significa que você obtém apenas foco automático de contraste, não detecção de fase. Você também recebe apenas 4K disparos de até 30 quadros por segundo (aqui não há 60fps). No entanto, tem até 5x câmera lenta e 60x hiperlaps de velocidade nos ajustes S&Q.

Seu corpo é praticamente do mesmo tamanho do ZV-1, mas pesa menos 40 gramas, e apresenta uma luz de registro para mostrar quando você estiver gravando, que é unida por um quadro vermelho ao redor do visor quando você pressiona o registro.

Uma vez terminado, você pode transferir rapidamente as filmagens para seu telefone para compartilhá-las nas mídias sociais usando o aplicativo Sony Imaging Edge Mobile Plus. E a câmera sabe quando está na orientação vertical ou horizontal, e gira as filmagens para corresponder. E - se você quiser - você pode usá-la como uma webcam. Basta conectá-la ao seu laptop e usá-la como uma câmera de maior qualidade para suas chamadas Zoom e Equipes.

A Sony ZV-1F estará disponível para comprar este mês e custará cerca de 650 euros na Europa, tornando-a a câmera mais barata da linha ZV da Sony.

Escrito por Cam Bunton.