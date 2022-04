24 fotos incríveis do Sony World Photography Awards 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os vencedores do Sony World Photography Awards 2022 foram revelados, com uma exposição das excelentes fotografias vencedoras e pré-selecionadas disponíveis para serem vistas na Somerset House em Londres de 13 de abril a 2 de maio de 2022.

A exposição apresenta mais de 300 impressões, juntamente com centenas de imagens adicionais em displays digitais. Alguns dos trabalhos do fotógrafo canadense Edward Burtynsky, que ganhou o prêmio Outstanding Contribution to Photography de 2022, também está disponível para ver.

Você pode ver abaixo algumas das incríveis fotografias que foram inscritas no Sony World Photography Awards, incluindo os vencedores e algumas de nossas fotos favoritas.

Milan Radisics da Hungria ganhou a categoria Vida Selvagem e Natureza por sua série The Fox's Tale.

Fotógrafo do Ano foi concedido a Adam Ferguson da Austrália por sua série Migrantes de auto-retratos em preto e branco de migrantes no México.

Domagoj Burilović da Croácia ganhou a categoria Arquitetura & Design por sua série Dorf.

Fotógrafo Jovem do Ano foi premiado a Tri Nguyen do Vietnã por sua imagem Sob a Luz da Lua que mostra um jovem que se diverte à luz artificial da lua.

A fotografia de Tomohiko Funai foi uma foto da categoria Movimento na Competição Aberta.

Nina TBerg foi selecionada para a categoria de Fotografia de Rua do Open Competiton com esta foto que adoramos.

Lorenzo Poli da Itália ganhou a categoria Paisagem por sua série Life on Earth.

Shunta Kimura, do Japão, ganhou a categoria Ambiente por sua série Vivendo na Transição.

Esta foto de Isabela Eseverri foi pré-selecionada para a categoria Movimento da Competição Aberta.

Gareth Iwan Jones obteve o terceiro lugar na categoria Paisagem pela série Gareth Iwan Jones.

Alnis Stakle, da Letônia, ganhou na categoria Criativa sua série Mellow Apocalypse.

Hugh Fox, do Reino Unido, ganhou a categoria Portfolio por sua apresentação Portfolio.

Adam Ferguson, da Austrália, ganhou a categoria Portraiture por sua série Migrantes. Como mencionado, ele também foi premiado como o Fotógrafo do Ano.

Scott Wilson, do Reino Unido, recebeu o prêmio Open Photographer of the Year 2022 por sua fotografia chamada Anger Management, que é uma foto em preto e branco de um Mustang selvagem que levantou uma tempestade de poeira no Colorado.

Ricardo Teles do Brasil venceu a categoria Esporte por sua série Kuarup.

Adam Pretty obteve o segundo lugar na categoria Esporte com sua série Tokyo Twenty Twenty One.

Haruna Ogata do Japão e Jean-Etienne Portail da França ganharam a categoria Still Life por sua série Constellation.

Oana Baković obteve o terceiro lugar na categoria Vida Selvagem e Natureza para a série Iniciante Absoluto.

Jan Grarup, da Dinamarca, ganhou a categoria de Projetos Documentários por sua série The Children of the Financial Collapse in Venezuela.

Fotógrafo Estudante do Ano foi para Ezra Bohm da Holanda para sua série The Identity of Holland.

A série apresenta os residentes de comunidades próximas na Holanda que mantêm um estilo de vida tradicional.

Esta é uma das fotos apresentadas por Chris Rosas Vargas para a categoria Estudante.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Vicente Ansola venceu a categoria Paisagem da competição Open com esta incrível foto de girassóis.

Darshan Ganapathy foi selecionado para a categoria de Viagens na competição Aberta com esta incrível foto.

Esta foi uma das fotografias inseridas por Xu Han da China na categoria Estudante.

Para ver todas as fotografias vencedoras e pré-selecionadas, você pode visitar o site da Organização Mundial da Fotografia. Você também pode ver o anúncio dos vencedores aqui.

Escrito por Britta O'Boyle.