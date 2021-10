Sony Alpha A7 IV oficial, 33 megapixels, vídeo 4K60 e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou oficialmente sua mais recente câmera full frame, mirrorless, a Sony Alpha A7 IV.

Muito rumores nos últimos tempos , a câmera foi mostrada durante uma transmissão online dedicada na quinta-feira, 21 de outubro.

Ele possui um sensor Exmor R CMOS de quadro completo de 33 megapixels, o mecanismo de processamento Bionz XR e recursos avançados de foco automático - muitos dos quais foram herdados da série Alpha 1.

A câmera utiliza rastreamento em tempo real e 759 pontos de detecção de fase AF para garantir que o foco cubra aproximadamente 94 por cento da área da imagem. O rastreamento ocular em tempo real foi aprimorado para alvos humanos, enquanto um novo rastreamento ocular foi introduzido para animais.

Pode gravar 10fps no modo burst, enquanto a gravação de vídeo é possível em até 4K 60fps (10 bits 4: 2: 2). Há estabilização ótica de imagem ativa para garantir um desempenho de vídeo suave.

A conectividade Bluetooth e Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz) está a bordo, com transferência rápida de dados com dispositivos móveis possível através do aplicativo Imaging Edge Mobile.

O Sony Alpha A7 IV estará disponível a partir de dezembro, ao preço de € 2.800 apenas para a carroceria. Também estará disponível em um kit de lentes incluindo uma lente SEL2870 - Sony FE 28-70mm f3.5-5.6. Isso custará 3.000 €.

