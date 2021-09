O Sony World Photography Awards 2022 já está incrível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, a Organização Mundial da Fotografia celebra as melhores imagens e fotógrafos do planeta com o Sony World Photography Awards.

Já mostramos as incríveis imagens enviadas para os prêmios de 2021 e os fantásticos vencedores que os jurados selecionaram. Agora estamos vendo uma amostra das imagens já enviadas para o Sony World Photography Awards 2022.

O objetivo é fazer uma exposição na Somerset House, Londres, em abril de 2022 e na Open Eye Gallery em Liverpool, em novembro. Enquanto isso, os fotógrafos podem enviar fotos para a competição antes do término do prazo:

Profissional: 14 de janeiro de 2022, 13:00 GMT

Aberto: 7 de janeiro de 2022, 13:00 GMT

Aluno: 30 de novembro de 2021, 13:00 GMT

Enquanto isso, aqui está uma amostra das incríveis imagens já enviadas.

O menino do barco

Esta imagem maravilhosa de Arifayan Taiwo, da Nigéria, foi submetida à categoria de estilo de vida da competição aberta.

"Um menino navega em seu barco por uma lagoa nebulosa de Epe em meio às ondas amenas da noite que afunilam para o famoso peixeiro de Epe, o mercado de Oluwo. Aqui, não há redes para lançar nem arrastões para arrastar, a barragem artificial criada por vários gravetos emperrados estrategicamente na água, cria um berçário e uma gaiola no grande corpo de água, assim como os antigos surfistas aquáticos que fundaram a antiga cidade flutuante de Epe fizeram há cerca de 300 anos. "

O mecânico

Uma entrada na categoria de retratos para o prêmio de 2022 apresenta duas pessoas com uma paixão por carros. O fotógrafo e o próprio homem principal.

"Eu conheci Derek quando eu estava fotografando retratos para um programa de televisão que usava suas oficinas como uma de suas locações, com um amor mútuo por grandes carros motorizados, nós andamos como uma casa em chamas e permanecemos em contato. a variedade e história dos muscle cars americanos na oficina e sua capacidade de encontrar carros raros em todo o Reino Unido e EUA, eu sabia que tinha que fotografá-lo. "

Espelho, espelho na parede do armário

O Sony World Photography Awards não trata apenas de tirar fotos incríveis. Eles também apresentam uma criatividade brilhante. Assim como esta imagem de Hardijanto Budyman entrou no concurso público.

"A mente humana é um Playground! Um lugar onde podemos nos divertir muito para brincar com nossa imaginação, nossas ideias, nossas inspirações e nossa criatividade!"

Melhores câmeras sem espelho 2021: As melhores câmeras de lente intercambiável disponíveis para compra hoje Por Mike Lowe · 28 Setembro 2021

A Catedral de Morelia de dentro

Vistas maravilhosas da arquitetura também são uma característica proeminente dos prêmios. Como a imagem de Marat Ortega do interior da Catedral de Morelia do México.

Consertando as redes

Esta imagem incrivelmente colorida de Ngoc Van Nguyen vem do Vietnã e mostra um vislumbre da vida cotidiana.

"Depois de cada viagem marítima, as redes de pesca costumam ser rasgadas, então esse é um trabalho diário nas águas de Ninh Thuan, no Vietnã."

Vida do trabalhador do estaleiro

Outra entrada colorida para o concurso público desta vez mostra um gostinho do estilo de vida dos trabalhadores do estaleiro em Bangladesh.

O motoqueiro

De trabalhadores ocupados a ciclistas pacíficos. Esses prêmios de fotografia têm de tudo.

Esta imagem da Suécia certamente mostra uma visão serena da vida.

Strut your stuff

Mais uma prova (como se você precisasse) de que a natureza é bela. Esta imagem de Kyle Minar foi submetida à categoria Mundo Natural e Vida Selvagem e já mostra a qualidade das imagens nessa área.

"A migração anual do Great American Flamingo é espetacular. Esta imagem em particular foi tirada no final de maio durante a temporada de nidificação em Rio Lagartos, México. A fotografia foi tirada de um pequeno barco no meio da floresta de manguezais do Rio Lagartos, onde muitos dos filhotes recuperam o fôlego. "

Tetons

Esta vista impressionante vem da cordilheira Teton das Montanhas Rochosas na América do Norte. O fotógrafo Jeff Bennett obteve uma vista fantástica do pôr do sol para a categoria de paisagem da premiação.

Biblioteca Brutalista

Se você gosta mais de linhas retas, você vai gostar desta foto Jim Kateluzos,

"A Biblioteca Hillman da Universidade de Pittsburgh tem um estilo antigo de arquitetura brutalista que realmente brilha quando está vazia. Quando o Pitt U estava vazio durante a quarentena, a biblioteca e os prédios ao redor tinham o melhor visual."

Deixe-me ver o mundo

Retratos com sentimento. Isso é o que estamos recebendo com o mais recente do Sony World Photography Awards.

"Esta foto ilustra a resistência humana ao vírus Covid-19. Deixe-me ver que o mundo tem o espírito para retornar à nova era normal."

Ai

Esta é uma foto oportuna e, sem dúvida, um chute doloroso no rosto também. Certamente, além da categoria de movimento.

"Jogador de futebol do Vasco chuta na boca o goleiro baiano durante o campeonato nacional de futebol. O goleiro após o golpe, desmaiou no estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro."