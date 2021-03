Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais de 100 fotógrafos foram selecionados para o Sony World Photography Awards 2021 e agora 10 vencedores da categoria foram anunciados.

Esses fotógrafos selecionados irão agora competir pelo prestigioso título de Fotógrafo Aberto do Ano e uma recompensa de US $ 5.000. Como você pode imaginar, as fotos inicialmente enviadas foram fantásticas e sem dúvida os jurados tiveram dificuldade em escolher as vencedoras.

Aqui estão as 10 para sua diversão, mas também recomendamos que você dê uma olhada nas galerias completas para ver uma seleção maravilhosa de fotografias fantásticas de todo o mundo.

Secagem de Peixe

Khanh Phan, do Vietnã, ganhou o prêmio na categoria viagens do concurso Open do Sony World Photography Awards 2021, com esta imagem aérea de uma peixaria.

Centenas de bandejas de peixes podem ser vistas secando em caixotes, criando linhas maravilhosas para serem apreciadas pelos olhos.

"Uma mulher seca bandejas de peixes no mercado de peixes Long Hai, na província de Vung Tau, no Vietnã. Milhares de bandejas de scad são secas em telhados e quintais por centenas de trabalhadores. Vim a Long Hai em uma viagem fotográfica e fiquei impressionado com a escala da vila de pescadores. "

Desinfeco

Esta imagem de F.Dilek Uyar mostra um trabalhador solitário desinfetando uma estação de trem desocupada. Foi eleita a vencedora da categoria para a categoria de fotografia de rua. Uma imagem simples, mas comovente, de alguém fazendo um trabalho importante nestes tempos difíceis.

"Durante a pandemia de coronavírus, a unidade de Assuntos de Saúde do Município de Ancara pulveriza todo o transporte público, dia e noite."

Filho

Às vezes, são as fotos mais simples que merecem mais elogios.

Este, de Lyudmila Sabanina, da Federação Russa, mostra uma criança sentada em uma mesa enquanto olha ao longe, aparentemente perdida em contemplação. Esta imagem venceu na categoria de retratos.

"Outro lado da infância: contemplação e calma."

Lembrana

O vencedor da categoria de objetos é cortesia de Kata Zih e mais uma vez mostra outro fotógrafo usando imagens como comentário sobre a pandemia.

O manequim de um simples alfaiate solitário fala de quietude e solidão. Um sentimento familiar para as pessoas presas nos últimos meses.

Beijinho

Uma visão bem simples, porém satisfatória, de um coelho foi coroado o vencedor da categoria Mundo Natural e Vida Selvagem. Cristo Pihlamäe, da Estônia, compartilhou esta imagem divertida de uma lebre olhando para o campo com a língua de fora e foi o suficiente para os juízes considerarem o vencedor.

Poder feminino

Uma foto maravilhosamente composta mostra uma mulher solitária pulando de um penhasco enquanto seus amigos assistem. Esta foto de Marijo Maduna, da Croácia, foi eleita a vencedora da categoria motion e é fácil perceber porquê. Excelente enquadramento, uma sensação de perigo e uma atmosfera brilhante também.

"Uma jovem mostra suas habilidades, mergulhando de um penhasco na ilha de Lokrum, na Croácia."

Dias de playa

Vencedor da categoria estilo de vida, esta imagem de Mariano Belmar Torrecilla mostra um lugar que provavelmente todos gostaríamos de estar agora - na praia no verão.

"Verão, Mar Mediterrâneo, Espanha, Alicante, praia e caminhada matinal: um modo de vida."

Tempestade eltrica em lavanda

Juan López Ruiz venceu na categoria paisagem com uma das mais belas vistas da natureza que já vimos nesta lista. Um momento brilhante mostrando relâmpagos majestosos e campos de lavanda deslumbrantes.

"Tempestade elétrica acima de uma árvore solitária nos campos de lavanda de Brihuega, Guadalajara, Espanha."

Vitoriana africana

Tempo para algo um pouco mais criativo, esta imagem de Tamary Kudita ganhou sem surpresa a categoria criativa e mostra um retrato incomum de uma mulher africana em um vestido de estilo vitoriano tendo como pano de fundo um ambiente selvagem.

“Com esta imagem, queria retratar um híbrido afro-vitoriano: a minha forma de sondar a contextualização estereotipada do corpo feminino negro. Apresento uma versão alternativa da realidade, onde as dualidades se fundem para criar uma nova linguagem visual. Vestir um vestido vitoriano e mesclá-lo com os utensílios tradicionais de cozinha shona foi minha maneira de mostrar uma identidade multifacetada. "

A janela azul

A foto de Klaus Lenzen chamada The Blue Window foi escolhida como a vencedora da arquitetura. Uma imagem em um quadro estranho que parece mostrar escadas presas a nada e se estendendo para outro mundo.

"The Blue Window, representando uma rampa de escadas no hotel Hyatt em Düsseldorf que sobe em direção a uma janela de onde se reflete uma vista de um céu azul claro. Aparentemente flutuando no espaço, as escadas e a janela são emolduradas por sombras escuras que destacam o design. também adicionando um elemento de surrealismo. "

Escrito por Adrian Willings.